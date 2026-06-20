/700 किलो मांस, लैब रिपोर्ट और गिरफ्तारी, जानें मुस्लिम पूर्व मंत्री के भाई तक कैसे पहुंची पुलिस?

पुलिस जांच में वाहन से 700 किलो से ज्यादा मांस बरामद हुआ था. यह मांस अलग-अलग बक्सों में बर्फ के बीच छिपाकर रखा गया था. मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे माल को कब्जे में लेकर उसके नमूने जांच के लिए भेज दिए थे. वाहन चालक असफाक और परिचालक इस्लाम ने पूछताछ के दौरान दावा किया था कि यह मांस मछलियों के चारे के लिए बरेली ले जाया जा रहा था. हालांकि पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर नमूनों को मथुरा स्थित प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेज दिया. अप्रैल में आई लैब रिपोर्ट ने मामले को नया मोड़ दे दिया. रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि बरामद मांस संरक्षित और प्रतिबंधित पशु का था. इसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी. जांच में यह भी सामने आया कि मांस की खेप खुर्जा स्थित अलहम्द मीट फैक्ट्री से लोड की गई थी.