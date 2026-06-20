/700 किलो मांस, लैब रिपोर्ट और गिरफ्तारी, जानें मुस्लिम पूर्व मंत्री के भाई तक कैसे पहुंची पुलिस?

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Aligarh News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पुलिस ने गोमांश की कथित तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सरवर हुसैन के भाई अनवर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उनके नौकर इस्लाम खान को भी हिरासत में लेकर दोनों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.
दरअसल, अनवर हुसैन खुर्जा के चर्चित कारोबारी हैं और अलहम्द मीट फैक्ट्री के मालिक बताए जाते हैं. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गोवध अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की मुख्तलिफ धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. यह कार्रवाई कई महीनों से चल रही जांच और लैब रिपोर्ट के आधार पर की गई है. मामले की शुरुआत 15 जनवरी 2026 की रात हुई थी. गोरक्षा दल के पदाधिकारियों को सूचना मिली थी कि खुर्जा से अलीगढ़ की ओर एक बंद बॉडी वाले वाहन में प्रतिबंधित मांस की खेप ले जाई जा रही है. सूचना मिलने पर कार्यकर्ताओं ने वाहन का पीछा किया और दौरई मोड़ तथा गभाना टोल प्लाजा के बीच उसे रोक लिया. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.
उत्तर प्रदेश : अलीगढ़ पुलिस ने पूर्व मंत्री सरवर हुसैन के भाई अनवर हुसैन को गिरफ्तार किया है। पिछले साल हिंदू संगठनों ने मांस से भरी एक गाड़ी पकड़ी थी। अब फोरेंसिक लैब से आई रिपोर्ट में पता चला है कि वो मांस प्रतिबंधित/संरक्षित पशु का था। मीट की सप्लाई अनवर हुसैन की फैक्ट्री से… pic.twitter.com/DL8BVge0I8
— Sachin Gupta (@Sachingupta) June 20, 2026
पुलिस जांच में वाहन से 700 किलो से ज्यादा मांस बरामद हुआ था. यह मांस अलग-अलग बक्सों में बर्फ के बीच छिपाकर रखा गया था. मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे माल को कब्जे में लेकर उसके नमूने जांच के लिए भेज दिए थे. वाहन चालक असफाक और परिचालक इस्लाम ने पूछताछ के दौरान दावा किया था कि यह मांस मछलियों के चारे के लिए बरेली ले जाया जा रहा था. हालांकि पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर नमूनों को मथुरा स्थित प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए भेज दिया. अप्रैल में आई लैब रिपोर्ट ने मामले को नया मोड़ दे दिया. रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि बरामद मांस संरक्षित और प्रतिबंधित पशु का था. इसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी. जांच में यह भी सामने आया कि मांस की खेप खुर्जा स्थित अलहम्द मीट फैक्ट्री से लोड की गई थी.
गिरफ्तारी के बाद हंगामा
गभाना क्षेत्राधिकारी महेश कुमार ने कहा कि जांच और वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि बरामद मांस अनवर हुसैन की फैक्ट्री से सप्लाई किया गया था. इसी आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई. अनवर हुसैन की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही चंडौस कोतवाली में राजनीतिक हलचल बढ़ गई. कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने कोतवाली पहुंचकर पैरवी करने की कोशिश की. बताया जा रहा है कि एक पूर्व विधायक समेत कई प्रभावशाली लोगों के प्रतिनिधि भी वहां पहुंचे, लेकिन पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया के तहत दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया.
कौन हैं सरवर हुसैन
गौरतलब है कि सरवर हुसैन बुलंदशहर के सीनियर लीडर हैं. वे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति तक पहुंचे और साल 1989 में सांसद बने थे. वहीं उनके भाई अनवर हुसैन खुर्जा के बड़े कारोबारी माने जाते हैं.