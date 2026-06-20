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700 किलो मांस, लैब रिपोर्ट और गिरफ्तारी, जानें मुस्लिम पूर्व मंत्री के भाई तक कैसे पहुंची पुलिस?

Aligarh Anwar Hussain Arrest: अलीगढ़ पुलिस ने 700 किलो प्रतिबंधित और संरक्षित पशु के मांस की बरामदगी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सरवर हुसैन के भाई और कारोबारी अनवर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 20, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:53 AM IST
700 किलो मांस, लैब रिपोर्ट और गिरफ्तारी, जानें मुस्लिम पूर्व मंत्री के भाई तक कैसे पहुंची पुलिस?

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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