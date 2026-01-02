हिंदूवादियों के शोर में मुफ्ती की एंट्री, मुस्तफिजुर की डील पर किंग खान के खिलाफ जारी किया फतवे

Aligarh News: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान अक्सर अपनी फिल्मों, लाइफस्टाइल और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की अपनी टीम कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) लेकर चर्चा में रहते हैं. इस बार वह आईपीएल से जुड़ी एक डील को लेकर सियासी और हिंदूवादी संगठनों के निशाने पर आ गए हैं. इसकी वजह हालिया दिनों बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय के कुछ लोगों की मॉब लिंचिंग है.

बांग्लादेश में हुई कथित तौर पर हिंदूओं की मॉब लिंचिंग की देशभर में निंदा हो रही है, लेकिन हिंदवादी संगठनों ने 'बांग्लादेशी' के नाम पर बांग्ला मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की कोशिश की. वहीं, अब शाहरुख खान की टीम KKR के जरिये IPL आक्शन में बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को खरीदने को लेकर वावेला खड़ा हो गया है. हिंदूवादी संगठनों के सुर में सुर मिलाते हुए स्वघोषित मुफ्ती ने गंगा में हाथ धोते हुए फतवा जारी किया है.

किंग खान के खिलाफ जारी हुआ फतवा

दरअसल, उत्तर प्रदेश के स्वघोषित शाही चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इफराहीम हुसैन ने शाहरुख खान के खिलाफ एक फतवा जारी किया है. यह फतवा कोलकाता नाइट राइडर्स और आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान की डील को लेकर सामने आया है. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के मालिक शाहरुख खान, जूही चावला और जय मेहता हैं. मुफ्ती मौलाना चौधरी इफराहीम हुसैन ने फतवा सिर्फ शाहरुख खान के खिलाफ जारी किया.



अलीगढ़ से जारी एक पत्र में मौलाना इफराहीम हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित अत्याचारों को देखते हुए इस तरह की महंगी खिलाड़ी डील पर नैतिक रूप से दोबारा सोचने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि शाहरुख खान एक प्रतिष्ठित भारतीय नागरिक हैं. मौलाना ने अपने बयान में यह भी कहा कि शाहरुख खान मुसलमान हैं और इस नाते उन पर इस्लामी उसूलों, इंसानी हमदर्दी, देशप्रेम और राष्ट्रीय भावनाओं की जिम्मेदारी लागू होती है.

मुफ्ती ने अपने फतवे में क्या कहा?

शाही चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इफराहीम हुसैन के मुताबिक, ऐसी परिस्थितियों में किसी भी तरह की डील को लेकर संवेदनशीलता दिखाना जरूरी है. मौलाना इफराहीम हुसैन ने अपील की है कि संबंधित खिलाड़ी डील को तुरंत खत्म किया जाए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस डील से देश की भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि इस तरह के कदम से मानवता, इंसाफ और राष्ट्रीय एकता का स्पष्ट संदेश जाएगा. यह पूरा मामला आईपीएल और उससे जुड़ी खिलाड़ी डील को लेकर सामने आया है, जिस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

