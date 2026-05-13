मौलाना के कुछ बहके हुए से ख्वाब हैं; कांवड़ यात्रा की तरह सड़क पर दी जाए नमाज पढ़ने की इजाज़त!

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में ईद-उल-अजहा (बकरीद) की नमाज सड़क पर पढ़ने की इजाजत की मांग उठी है, क्योंकि इस नमाज में लोगों की तादाद बढ़ जाती है, जिससे मस्जिदों या ईदगाहों में जगह नहीं बचती, इसलिए मजबूरन नमाजियों को मस्जिदों या ईदगाहों के बाहर वाली सड़क पर नमाज अदा करनी पड़ती है. इन्हीं मुश्किलों को देखते हुए अलीगढ़ में प्रशासन से बकरीद के मौके पर सड़कों पर नमाज अदा करने की इजाजत देने की मांग की गई है.

अलीगढ़ शहर की रसलगंज मस्जिद के मुफ़्ती अब्दुल्लाह नदवी ने शासन-प्रशासन से ईदगाह के सामने ट्रैफिक मुक्त सड़क उपलब्ध कराने की अपील की है. उन्होंने कहा कि नमाज के दौरान करीब डेढ़ घंटे के लिए रोड ब्लॉक किया जाए ताकि लोग शांतिपूर्वक नमाज अदा कर सकें.

मुफ्ती अब्दुल्लाह नदवी ने कहा कि जिस तरह कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सड़कों पर विशेष ट्रैफिक व्यवस्था और रोड का एक साइड लंबे समय तक उपलब्ध कराई जाती है उसी प्रकार ईद की नमाज के लिए भी प्रशासन को सहयोग करना चाहिए. उन्होंने कहा कि ईदगाह के बाहर बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने पहुंचते हैं, ऐसे में सुरक्षा और व्यवस्था को देखते हुए ट्रैफिक मुक्त मार्ग जरूरी है इसको लेकर उन्होंने शासन-प्रशासन से संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेने की अपील की है.

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गौरतलब है कि सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर भारत में काफी राजनीति होती है और मुस्लिम समाज को टार्गेट किया जाता है. हालांकि भारत में अन्य धर्मों के कई त्योहार सड़कों पर ही मनाई जाती है और इसको लेकर बकायदा प्रशासन तैयारियां करती है. इसके साथ ही राजनीतिक रैलियां भी सड़कों पर ही की जाती है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी झेलना पड़ता है, लेकिन विरोध सिर्फ सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर ही होता है.