Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3048427
Zee SalaamIndian Muslim

Aligarh में गौरक्षा के नाम पर हिंसा, मुस्लिम व्यापारी की बेरहमी से पिटाई

UP News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक मुस्लिम कारोबारी की गोमांस रखने के शक में बेरहमी से पिटाई की गई. आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस दौरान पीड़ित को गंभीर चोटें आई हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 21, 2025, 11:09 AM IST

Trending Photos

Aligarh में गौरक्षा के नाम पर हिंसा, मुस्लिम व्यापारी की बेरहमी से पिटाई

UP News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज इलाके में गोमांस ले जाने के शक में एक मुस्लिम मीट व्यापारी शरीफ़ पर कथित तौर पर हिंदुत्ववादी भीड़ ने हमला कर दिया. चश्मदीदों के मुताबिक, भीड़ ने शरीफ़ को रास्ते में घेर लिया और उसके साथ मारपीट की. इस दौरान वह बुरी तरह से घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया.

कारोबार से जुड़ा सामान ले जा रहा था शरीफ

यह घटना उस समय हुई जब शरीफ़ अपने कारोबार से जुड़ा सामान लेकर जा रहा था. स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना किसी ठोस तस्दीक के उसे रोका गया, अफवाह फैलाई गई और उसे पीटा गया. मौके पर हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और हस्तक्षेप कर हालात को कंट्रोल किया गया. हालांकि, हमले में शरीफ़ को गंभीर चोटें आई हैं.

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए

इस घटना ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भीड़ हिंसा और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. राज्य में इससे पहले भी गोमांस के शक में हमले की घटनाएं सामने आती रही हैं. मानवाधिकार संगठनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

Add Zee News as a Preferred Source

उत्तराखंड में भी ऐसा ही मामला

एक ऐसा ही मामला हाल ही के महीनों में उत्तराखंड से पेश आया था. जहां गोमांस के शक में लोडर के ड्राइवर को बेरहमी से पीटा गया था. इस मामले में भाजपा नेता समेत 49 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. यह पिटाई हिंदू संगठनों के जरिए की गई थी और साथ ही वाहन को भी तोड़ा गया था. इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके हिसाब से रही पुलिस ने मामले में एक्शन लिया था.

अलीगढ़ में गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी

इसी साल मई के महीने में गोमांस के शक में अलीगढ़ में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने चार लोगों की बेरहमी से पिटाई की थी. इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया था. मांस के सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजा गया तो पता लगा कि वह भैंस का मीट था.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Aligarhaligarh newsmuslim news

Trending news

gaza
Gaza में क्या लागू हो पाएगा सीजफायर का सेकेंड फेज? Hamas लीडर की MIT चीफ से मीटिंग
bangladesh
Bangladesh में फिर हालात बेकाबू, संसद भवन में घुसी उग्र भीड़: VIDEO
Telangana
मज़हब की तौहीन करने वालों को होगी कड़ी सज़ा, Telangana सरकार ला रही है नया कानून
bangladesh
Bangladesh में भारतीय हाई कमीशन के बाहर क्यों तैनात हुई भारी सिक्योरिटी?
Bihar News
Opinion: आज हिजाब, कल साड़ी? नीतीश सरकार के दौर में महिला की चॉइस पर खतरा
Delhi News
जिस JMI ने आजादी सिखाई, वही सवाल पूछने पर नोटिस थमा रही है! 15 छात्रों को मिला फरमान
Assam news
कागजों की गलती या मुस्लिम होने की सजा? नौगांव के 15 मुसलमानों को देश छोड़ने का फरमान
Afghanistan news
सीमा पर जमती जिंदगियां, सरकारें खामोश; ईरान बॉर्डर पर 40 अफगान प्रवासियों की मौत
West Bengal news
डिग्री हाथ में, दिमाग छुट्टी पर? टूटी बाईं टांग, डॉक्टर ने कर दी दाएं टांग की सर्जरी
Saudi arabia news
हजारों फीट ऊपर थम गईं उमरा जायरीन की सांसें, PIA फ्लाइट की सऊदी में इमरजेंसी लैंडिंग