Aligarh में गौरक्षा के नाम पर हिंसा, मुस्लिम व्यापारी की बेरहमी से पिटाई

UP News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज इलाके में गोमांस ले जाने के शक में एक मुस्लिम मीट व्यापारी शरीफ़ पर कथित तौर पर हिंदुत्ववादी भीड़ ने हमला कर दिया. चश्मदीदों के मुताबिक, भीड़ ने शरीफ़ को रास्ते में घेर लिया और उसके साथ मारपीट की. इस दौरान वह बुरी तरह से घायल हो गया और उसे अस्पताल ले जाया गया.

कारोबार से जुड़ा सामान ले जा रहा था शरीफ

यह घटना उस समय हुई जब शरीफ़ अपने कारोबार से जुड़ा सामान लेकर जा रहा था. स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना किसी ठोस तस्दीक के उसे रोका गया, अफवाह फैलाई गई और उसे पीटा गया. मौके पर हंगामे की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और हस्तक्षेप कर हालात को कंट्रोल किया गया. हालांकि, हमले में शरीफ़ को गंभीर चोटें आई हैं.

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए गए

इस घटना ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में भीड़ हिंसा और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. राज्य में इससे पहले भी गोमांस के शक में हमले की घटनाएं सामने आती रही हैं. मानवाधिकार संगठनों ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

उत्तराखंड में भी ऐसा ही मामला

एक ऐसा ही मामला हाल ही के महीनों में उत्तराखंड से पेश आया था. जहां गोमांस के शक में लोडर के ड्राइवर को बेरहमी से पीटा गया था. इस मामले में भाजपा नेता समेत 49 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. यह पिटाई हिंदू संगठनों के जरिए की गई थी और साथ ही वाहन को भी तोड़ा गया था. इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके हिसाब से रही पुलिस ने मामले में एक्शन लिया था.

अलीगढ़ में गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी

इसी साल मई के महीने में गोमांस के शक में अलीगढ़ में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने चार लोगों की बेरहमी से पिटाई की थी. इस मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया था. मांस के सैंपल्स लेकर जांच के लिए भेजा गया तो पता लगा कि वह भैंस का मीट था.