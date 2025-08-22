अलीगढ़ में मुस्लिम नौजवान को बहुसंख्यक समुदाय के दबंगों ने पीटा; पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Aligarh News Today: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक बार फिर बहुसंख्यक समाज से ताल्लुक रखने वाले दबंगों ने एक मुस्लिम नौजवान को निशाना बनाया. जिसके बाद देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. आरोपी न सिर्फ पीड़ित की बेरहमी से पिटाई की बल्कि जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपमानित किया.

यह पूरा मामला अलीगढ़ के बरला थाना क्षेत्र के मानसिंह चौराहे का है. जहां पर फरदीन नाम का 21 साल का नौजवान मुर्गे की दुकान चलाता है. बीते बुधवार (20 अगस्त) को फरदीन की कुछ लोगों से मुर्गे की दुकान पर खरीद फरोख्त को लेकर लड़ाई हो गई थी. मिली जानकारी के मुताबिक, हमला करने वालों का ताल्लुक दूसरे समुदाय से है.

मुर्गा खरीद फरोख्त को लेकर विवाद

इस दौरान आरोपियों ने फरदीन को आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपमानित किया और बेरहमी से पिटाई की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने फरदीन को छर्रा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया. इस मामले में फरदीन के परिजनों ने दावा किया कि बरला थाने में लिखित में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

मीडिया में छपी खबर के मुताबिक, पीड़ित मुस्लिम नौजवान फरदीन ने बताया कि 10 से 12 लोग उसकी दुकान पर आए थे. दुकान पर पहुंचने के बाद उन लोगों ने गाली-गलौज करते हुए उसे बुरी तरह से मारा-पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसकी वजह से उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. अलीगढ़ की इस घटना ने एक बार फिर सामाजिक शांति को झकझोर कर रख दिया है.

पुलिस का सांप्रदायिक एंगल से इंकार

इस घटना की पुष्टि करते हुए बरला क्षेत्राधिकारी गर्वित सिंह ने बताया कि यह मामला सांप्रदायिक नहीं है बल्कि मुर्गा विक्रेता और ग्राहक के बीच आपसी बहस के दौरान हुआ विवाद था. उन्होंने बताया कि बहस के बीच में एक 58 साल के बुजुर्ग शख्स बीच-बचाव करने पहुंचे थे, लेकिन उसी दौरान मुर्गा विक्रेता के हाथ में मौजूद चाकू गलती से बुजुर्ग के अंगूठे पर लग गया, जिससे वह घायल हो गए.

बरला क्षेत्राधिकारी गर्वित सिंह के मुताबिक, बुजुर्ग के घायल होते ही आस-पास मौजूद लोग नाराज हो गए और गुस्से में आकर मुर्गा विक्रेता के साथ मारपीट कर दी. पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और दोनों पक्षों को नजदीकी सीएचसी छर्रा अस्पताल में भर्ती कराया है. उन्होंने बताया कि फिलहाल दोनों ही घायलों की स्थिति सामान्य है.

'लोग अफवाहों पर न दें ध्यान'

क्षेत्राधिकारी के मुताबिक, फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और कोई तनाव नहीं है. सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने बताया कि मामले में अभी तक किसी भी पक्ष से लिखित तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस की अपील है कि लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें.

