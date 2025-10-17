AMU में किसने फाड़ा पोस्टर, क्यों बढ़ी दीपोत्सव की तारीख; प्रॉक्टर ने दी सफाई

Aligarh Muslim University News: दिवाली से पहले एक बार फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सटी में बवाल शुरू हो गया है. दरअसल, कैम्पस में पढ़ने वाले हिंदु स्टूडेंट्स ने विश्विद्यालय प्रशासन से 18 अक्तूबर को NRSC क्लब में दोपोत्सव प्रोग्राम की इजाजत मांगी थी. हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि इस्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को 18 अक्तूबर के बजाय एक या दो दिन बाद मना सकते है. वहीं, शुक्रवार के दिन मीडिया से बातचीत में यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर वसीम अली ने बताया कि यूनिवर्सिटी के सोशल साइंस एंड मास कम्यूनिकेशन डिपार्टमेटं के छात्र अखिल ने लेटर लिखकर NRSC क्लब में दिवाली मनाने की इजाज़त मांगी थी.

उन्होने बताया कि यूनिवर्सिटी में दिवाली मनाने की कोई पाबंदी नही है. पूरी कैंपस में लोग दिवाली मना रहे है. हालांकि बात ये है कि कैंपस के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की 17 अक्तूबर को जन्मदिन मनाई जाती है.जिस वजह सारे क्लब 17 अक्तूबर को व्यस्त रहेंगे. और फौरन 18 अक्तूबर को दिवाली के लिए NRSC क्लब की साफ सफाई नहीं करवाई जा सकती. इसलिए 18 अक्तूबर को दिवाली मनाने की इजाज़त नहीं दी गई. हालांकि, 18 अक्तूबर के बाद आप दिवाली मना सकते है.

वहीं, दूसरी ओर कैंपस के अंदर इस बार सीधे CM योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने की कोशिश की गई है. और यूनिवर्सिटी में लगे CM योगी के पोस्टर को हटा दिया गया है.दरअसल सोलर लाइट्स के नीचे सीएम योगी के पोस्टर लगे हुए थे,जिन्हें कुछ छात्रों ने हटवा दिया.जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में है. वीडियो में देखा जा सकता है, कि कुछ छात्र एक शख्स को सीएम योगी पोस्टर हटाने के लिए कह रहे हैं.वहीं.वीडियो ये वीडियो तेज़ी से वायरल होता गया.और जिसके बाद भाजपा के नेताओं ने इसे मुख्यमंत्री का सीधा अपमान बताया.और AMU प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है.

सीएम योगी के पोस्टर हटाने के बाद बढ़ा बवाल

सीएम योगी अदित्यनाथ का पोस्टर हटाए जाने के बाद यूनिवर्सटी के अहाते में भारती जनता यूवा मोर्चा के लोगों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया.इस विवाद पर AMU के पूर्व छात्र और भाजपा युवा नेता डॉ. निशित शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. कार्यकर्ताओं ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पहुंचकर AMU प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान "एएमयू के गद्दारों को जूते मारो" और "एएमयू में योगी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान" जैसे आक्रामक नारे लगाए गए.

विश्विद्यालय प्रॉक्टर वसीम अली का बयान

प्रॉक्टर वसीम अली का कहना है कि नगर निगम के के ज़रिए कुल 14 जगहों पर स्ट्रीट लाइट लगने थे, वहां पर दो लोगों के पोस्टर लगे थे कुछ लड़के उसे हटा रहे हे, इस मामले में एक लड़के को पहचान हो पाई है, बाकी लड़को की पहचान की जा रही है, जिस लड़के की पहचान हुई है, उसका नाम रियान है, BA का छात्र है, जांच के बाद उसके खिलाफ प्रशानिक करवाई भी की जा सकती है.