AMU की आफरीन ने लहरों को दी चुनौती, इंग्लिश चैनल तैरकर किया पार, रचा नया इतिहास

Aligarh News: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के एक मुस्लिम छात्रा ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया है, जिससे मुस्लिम समाज के साथ AMU गर्व महसूस कर रही है. इस मुस्लिम छात्रा का नाम आफरीन है. इन्होंने इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने की गौरव हांसिल किया है. इसी के साथ आफरीन AMU की पहली स्टूडेंट हो गई हैं, जिसने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते 29 जुलाई को एमयू की स्टूडेंट आफरीन ने इंग्लैंड के डोवर से फ्रांस के कैप ग्रिस तक 34 किलोमीटर लंबी तैराकी 13 घंटे 13 मिनट में पूरी की. आफरीन ने 11 डिग्री सेल्सियस तापमान के ठंडे पानी और तेज धाराओं को मात देते हुए उन्होंने लंदन समयानुसार सुबह 3:45 बजे ये ऐतिहासिक यात्रा शुरू की थी.

आफरीन पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं. आफरीन ने पहले भी ओपन वॉटर स्विमिंग में कई उपलब्धियां हासिल की हैं. उन्होंने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एक्वाटिक चैम्पियनशिप में तीन बार, राष्ट्रीय स्तर पर दो बार पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व किया, और 13, 21 व 24 किलोमीटर की लंबी दूरी की तैराकियां सफलतापूर्वक पूरी कीं. इसके अलावा गंगा नदी में आयोजित 81 किलोमीटर की विश्व की सबसे लंबी तैराकी प्रतियोगिता में वो लड़कियों की श्रेणी में उपविजेता रही थीं.

इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने की उपलब्धि पर आफरीन ने कहा कि उन्हें गर्व है कि वह अपने देश, विश्वविद्यालय और परिवार को सम्मान दिलाया. वहीं, एएमयू की कुलपति प्रो. नइमा खातून ने आफरीन को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रेरणा बनेगी. साथ ही शारीरिक शिक्षा विभागाध्यक्ष प्रो. इकराम हुसैन ने आफरीन पर विश्वास जताते हुए कहा कि वो भविष्य में और भी रिकॉर्ड बनाएंगी.

गौरतलब है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला 'आर्ति साहा' हैं. उन्होंने 29 सितंबर 1959 को इंग्लैंड के डोवर से फ्रांस तक 42 मील (लगभग 67 किमी) की तैराकी पूरी की थी. इसके लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान भी मिला.