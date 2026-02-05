Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3098936
Zee SalaamIndian MuslimAMU में 15 दिनों से जारी धरना, छात्रसंघ चुनाव न कराने को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज छात्र

AMU में 15 दिनों से जारी धरना, छात्रसंघ चुनाव न कराने को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज छात्र

AMU Protest News: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2018 से छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, जिसकी मांग एक बार फिर तेज हो गई है. छात्र प्रशासन पर लिंगदोह कमेटी के निर्देशों की अनदेखी और कुलपति पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Feb 05, 2026, 02:57 PM IST

Trending Photos

AMU में 15 दिनों से जारी धरना, छात्रसंघ चुनाव न कराने को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज छात्र

AMU News: देश की मशहूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2018 के बाद से छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए हैं. कोरोना काल के बाद से ही छात्र हर साल यूनिवर्सिटी प्रशासन से इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन छात्रों की इस मांग को सुनने को राजी नहीं है. जिसको लेकर छात्र 19 जनवरी पर धरने पर बैठ गए और 15 दिनों बाद भी ये धरना जारी है.

धरने पर बैठे छात्रों ने आरोप लगाया कि AMU में छात्रसंघ चुनाव न कराना लोकतंत्र की हत्या है. साथ ही छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द चुनाव अधिकारी के नाम का ऐलान नहीं होता, तो वह अपना आंदोलन तेज करेंगे. छात्रों का धरना पिछले 15 दिनों से जारी है और उन्हें पूर्व छात्रों और कई नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है.

31 जनवरी को जम्मू-कश्मीर से सांसद आगा रूहुल्लाह मेहंदी छात्रों का हौसला बढ़ाने AMU आ रहे थे, जिन्हें प्रशासन ने पहले ही रोक दिया. छात्रों ने सांसद को कैंपस में न आने देने के लिए AMU के वाइस चांसलर नईमा खातून को दोषी बताया है. छात्रों ने VC नईमा खातून पर आरोप लगाया कि वह कैंपस में तानाशाही चला रही हैं. प्रशासन की सख्ती के बावजूद धरना स्थल पर छात्रों की तादाद लगातार बढ़ रही है और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के 1 छात्र मौन व्रत पर भी बैठ गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

दिसंबर में चुनाव कराने का मिला था आश्वासन
अगस्त में हुए प्रदर्शन में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने छात्रों से वादा किया था कि 2025 की दिसंबर में चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन जनवरी 2026 पूरा होने के बाद भी चुनाव अधिकारी के नाम का ऐलान नहीं हुआ. जिसके बाद छात्र फिर से धरना दे रहे हैं.

बता दें कि लिंगदोह कमेटी (Lyngdoh Committee) देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्टूडेंट यूनियन (Student Representative Bodies) के चुनाव कराने के निर्देश देती है. जहां JNU, DU और BHU में छात्र संघ के चुनाव लगातार हो रहे हैं, वहीं AMU को इससे दूर रखा जा रहा है.

AMU छात्र संघ से निकले देश के कई राजनेता
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ ने देश को डॉ जाकिर हुसैन (राष्ट्रपति) के अलावा कई मंत्री और राजनेता दिए हैं. आज के दौर की बात करें, तो राजनीतिक जगत में आरिफ मोहम्मद खान(राज्यपाल बिहार), आज़म ख़ान(पूर्व कैबिनेट मंत्री), ख़ालिद मसूद(पूर्व राज्य मंत्री), मोहम्मद अदीब(पूर्व सांसद) और अली अशरफ़ फातिमा(पूर्व मंत्री) जैसे राजनीतिक धुरंधर भी एएमयू छात्रसंघ के अध्यक्ष और सचिव रह चुके हैं.

About the Author
author img
Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

TAGS

amu newsamu protest newsAMU student union elections

Trending news

amu news
AMU में 15 दिनों से जारी धरना, छात्रसंघ चुनाव न कराने को लेकर गुस्सा
shadab zakati
बदनाम हुए तो क्या हुआ नाम भी तो हुआ, फिर रेप के इल्ज़ाम में फंसे शादाब ज़काती!
muslim news
राजस्थान की इस मुस्लिम बेटी ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, 430 KM की रेस जीत बनी रोल मॉडल
muslim news
KGMU प्रशासन की नोटिस पर चलेगा बुलडोजर, 6 मजारों पर कार्रवाई की आहट
muslim news
अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जवाद अहमद गिरफ्तार, इस दिन कोर्ट में होगी पेशी
bangladesh election news
Bangladesh: जमात-ए-इस्लामी ने जारी किया मेनिफेस्टो,भारत के साथ अच्छे रिश्तों का वादा
muslim news
CM हिमंत बिस्वा की बढ़ी मुश्किलें, मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान को लेकर धड़ाधड़ FIR
iran news
Nuclear Talk: तुर्की में नहीं, इस मुस्लिम मुल्क में होगी ईरान और अमेरिका की बातचीत
Uttar Pradesh news
इटावा: SIR में मुस्लिमों का नाम नहीं काटा तो BJP नेता बौखलाया, BLO पर किया हमला!
UP News
रामपुर फैजान सलमानी केस; परिवार से लेकर मदरसा तक, ATS ने की गहन पूछताछ!