Aligarh: लाठी-डंडो से की पिटाई और लगवाए JSR के नारे, इमाम ने लगाए गंभीर आरोप
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2933156
Zee SalaamIndian Muslim

Aligarh: लाठी-डंडो से की पिटाई और लगवाए JSR के नारे, इमाम ने लगाए गंभीर आरोप

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले के लोढ़ा ब्लॉक के बुलकघरी गांव में 20 सितंबर को एक स्थानीय इमाम पर हमला हुआ. आरोप है कि इमाम मुस्तकीम को कुछ लोगों ने उस समय बेरहमी से पीटा जब उन्होंने 'जय श्री राम' कहने से इंकार कर दिया.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 23, 2025, 08:50 AM IST

Trending Photos

Aligarh: लाठी-डंडो से की पिटाई और लगवाए JSR के नारे, इमाम ने लगाए गंभीर आरोप

Aligarh Imam beaten: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले के लोढ़ा ब्लॉक के बुलकघरी गांव में 20 सितंबर को एक स्थानीय इमाम पर हमला हुआ. आरोप है कि इमाम मुस्तकीम को कुछ लोगों ने उस समय बेरहमी से पीटा जब उन्होंने 'जय श्री राम' कहने से इंकार कर दिया. हालांकि, पुलिस ने इस मामले में कोई धार्मिक विवाद की पुष्टि नहीं की है.

क्या है पूरा मामला?

मुस्तकीम के मुताबिक वह साइकिल से घर लौट रहे थे और उनकी दाढ़ी व टोपी से उनकी धार्मिक पहचान साफ झलक रही थी. इसी दौरान उन्हें कुछ लोगों ने रोका  और जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश की. मना करने पर मुस्तकीम की लाठी डंडों से पिटाई की गई. मुस्तकीम ने बताया कि उसने पहले एफआईआर न दर्ज कराने का फैसला किया था.

करीब दो घंटों तक पीटते रहे

पीड़ित इमाम मुस्तकीम ने बताया, "पिछले कुछ दिनों से कुछ लड़के मुझे परेशान कर रहे थे. उस दिन उन्होंने मेरी साइकिल रोक ली और कहा कि 'जय श्री राम' बोलो. मैंने मना किया तो उन्होंने लाठियों से मुझे मारना शुरू कर दिया. करीब आधे से दो घंटे तक पीटते रहे. मुझे उठने तक नहीं दिया और कहा कि यहीं दफना दो. हमले में गंभीर रूप से घायल मुस्तकीम को राहगीरों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज हुआ.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने क्या कहा?

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. हालांकि, अलीगढ़ के सिटी एसपी मृगांक शेखर पाठक ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, :जांच में यह सामान्य मारपीट का मामला निकला है. इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं है और न ही किसी को नारा बोलने के लिए मजबूर किया गया." पुलिस ने मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच जारी है.

स्थानीय समुदाय की प्रतिक्रिया

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़ित के परिवार और कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि मुस्तकीम को पहले भी परेशान किया गया था, लेकिन उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं कराई थी ताकि गांव में तनाव न बढ़े. मामले को लेकर मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा की भावना देखी जा रही है. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Aligarhaligarh newsmuslim news

Trending news

Uttar Pradesh news
कुरआन तक महदूद है इस्लाम की बराबरी; पठानों के कब्रिस्तान में अंसारी को जगह नहीं !
Aligarh
Aligarh: लाठी-डंडो से की पिटाई और लगवाए JSR के नारे, इमाम ने लगाए गंभीर आरोप
Uttar Pradesh news
मुसलमानों के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा फिल्म; 'उदयपुर फाइल्स' के बाद 'संभल फाइल्स'
Sudan
इस मुस्लिम देश में भयानक ड्रोन अटैक, 70 लोगों की मौत 11 बच्चे शामिल
france news
फिलिस्तीन को मिला फ्रांस का साथ, मैक्रों के ऐलान से नाराज होंगे नेतन्याहू
Gaza war victims
फिलिस्तीनियों के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला गिरोह बेनकाब, 3 आरोपी गिरफ्तार
Maharajganj News
'I Love Muhammed' पोस्टर वाले जुलूस पर पुलिस कार्रवाई, 4 नामजद 60 अज्ञात पर केस
Gaza News
हमास की नेवी पुलिस की ताकत टूटी, गाजा में मारा गया उप-कमांडर यूसुफ
Hardoi News
UP: हरदोई में मांस सड़क पर फेंकने वालों को टोका, गड़ासे और चाकू से हमला
Azam Khan Release
Sitapur: सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद जेल से होंगे रिहा, या फिर फंस जाएगा कोई पेंच?
;