Aligarh: लाठी-डंडो से की पिटाई और लगवाए JSR के नारे, इमाम ने लगाए गंभीर आरोप

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले के लोढ़ा ब्लॉक के बुलकघरी गांव में 20 सितंबर को एक स्थानीय इमाम पर हमला हुआ. आरोप है कि इमाम मुस्तकीम को कुछ लोगों ने उस समय बेरहमी से पीटा जब उन्होंने 'जय श्री राम' कहने से इंकार कर दिया.
हालांकि, पुलिस ने इस मामले में कोई धार्मिक विवाद की पुष्टि नहीं की है.
मुस्तकीम के मुताबिक वह साइकिल से घर लौट रहे थे और उनकी दाढ़ी व टोपी से उनकी धार्मिक पहचान साफ झलक रही थी. इसी दौरान उन्हें कुछ लोगों ने रोका और जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश की. मना करने पर मुस्तकीम की लाठी डंडों से पिटाई की गई. मुस्तकीम ने बताया कि उसने पहले एफआईआर न दर्ज कराने का फैसला किया था.
पीड़ित इमाम मुस्तकीम ने बताया, "पिछले कुछ दिनों से कुछ लड़के मुझे परेशान कर रहे थे. उस दिन उन्होंने मेरी साइकिल रोक ली और कहा कि 'जय श्री राम' बोलो. मैंने मना किया तो उन्होंने लाठियों से मुझे मारना शुरू कर दिया. करीब आधे से दो घंटे तक पीटते रहे. मुझे उठने तक नहीं दिया और कहा कि यहीं दफना दो. हमले में गंभीर रूप से घायल मुस्तकीम को राहगीरों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज हुआ.
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. हालांकि, अलीगढ़ के सिटी एसपी मृगांक शेखर पाठक ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, :जांच में यह सामान्य मारपीट का मामला निकला है. इसमें कोई धार्मिक एंगल नहीं है और न ही किसी को नारा बोलने के लिए मजबूर किया गया." पुलिस ने मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच जारी है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़ित के परिवार और कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि मुस्तकीम को पहले भी परेशान किया गया था, लेकिन उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं कराई थी ताकि गांव में तनाव न बढ़े. मामले को लेकर मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा की भावना देखी जा रही है. मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो.