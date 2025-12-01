Advertisement
Zee SalaamIndian Muslim

Aligarh: WWE में बदला दावत-ए-वलीमा; बीफ स्टीकर लगे स्टॉल पर भारी हंगामा

Aligarh News: अलीगढ़ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां सिविल लाइंस इलाके में वलीमे के दौरान बीफ स्टॉल को लेकर भारी हंगामा हुआ है, पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में ले लिया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Dec 01, 2025, 11:54 AM IST

Aligarh News: थाना सिविल लाइन्स से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक शादी में बीफ काउंटर पर भारी हंगामा हो गया. दावत-ए-वलीमा के दौरान जवां नगर पंचायत अध्यक्ष के बेटे आकाश और उनके दोस्त गौरव के साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की घटना हो गई. घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और देर रात तक थाने में भी तनाव की स्थिति बनी रही.

पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया

पुलिस ने मामले में कैटर्स सहित तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. कैटर्स का कहना है कि कार्यक्रम में संरक्षित पशु का मीट नहीं परोसा गया था और बीफ कोरमा का स्टीकर गलती से लग गया था. इसी बीच, एफएसडीए की टीम ने भी रात में ही कार्यक्रम स्थल पहुंचकर कोरमा और अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लिए हैं. ज्ञात हो कि बीफ शब्द भैंस और भैंसे के मीट के लिए भी इस्तेमाल होता है. विदेशों में ये बीफ नाम से ही बिकता है. हालांकि भारत में इसे 'बफ' लिखवाने की सलाह दी जाती है.

कैसे शुरू हुई हाथापाई

सिविल लाइंस के शहनाई गेस्ट हाउस में धौर्रा निवासी एक युवक और जीवनगढ़ की युवती के निकाह के बाद दावत-ए-वलीमा चल रही थी. आकाश, गौरव और अन्य लोग इसी समारोह में पहुंचे थे. आरोप है कि खाने-पीने के स्टॉल पर बीफ कोरमा लिखा हुआ बोर्ड लगा देखकर आकाश और उनके साथियों ने वीडियो बनाना शुरू किया. इस दौरान आकाश और उनते साथियों ने भारी हंगामा किया और हाथापाई शुरू हो गई.

स्थिति बिगड़ने पर आकाश और गौरव ने अपने साथियों और भाजपा कार्यकर्ताओं को सूचना दीय इसके बाद बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता गेस्ट हाउस और फिर थाना सिविल लाइंस पहुंच गए, जहां माहौल तनावपूर्ण हो गया और पुलिस से उनकी नोकझोंक भी हुई.

सीओ सिविल लाइंस सर्वम सिंह ने बताया कि गौरव कुमार की तहरीर पर जांच की जा रही है. तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। कैटर्स का कहना है कि बोर्ड गलती से लग गया था और वहां बीफ का मीट मौजूद नहीं था.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Aligarhaligarh newsmuslim news

