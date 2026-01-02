अलीगढ़ में नॉनवेज होटल को लगी हिंदूवादी संगठनों की नजर, पुलिस ने लगाया ताला

Uttar Pradesh News Today: भारत की सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. इसे भारत की हृदयस्थली कहा जाता है, लेकिन अब इसी हृदयस्थली के मुस्लिम बाशिंदे परेशान हैं. प्रदेश में हिंदूवादी संगठनों पर लगातार मुसलमानों के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक जीवन पर चोट पहुंचाने का कोई मौका नहीं छोड़ने के आरोप लगते रहे हैं.

इसी कड़ी में अब अलीगढ़ से एक और मामला सामने आया है, जहां बहुसंख्यकों के धार्मिक स्थल से मजह कुछ दूरी पर मौजूद एक होटल को बंद कर दिया गया, महज इसलिए क्यों कि उसका मालिक मुस्लिम है. यह पूरा मामला अलीगढ़ जिले के थाना हरिदुआगंज क्षेत्र के जलाली चौकी अंतर्गत ढोला पुल का है. यहां मंदिर के पास एक मांसाहारी फैमिली होटल संचालित हो रहा था.

होटल से श्रद्धालुओं को हो रही थी परेशानी

बताया जा रहा है कि यह होटल मंदिर से करीब 20 मीटर की दूरी पर मौजूद था. होटल को बंद कराने के लिए हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. हिंदूवादी संगठन के जरिये दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया गया कि होटल की वजह से मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है. आरोप लगाया गया कि मंदिर जाने वाले रास्ते में मांस की हड्डियां पड़ी रहती थीं, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थीं. पुलिस के मुताबिक, इस तरह की शिकायतें उन्हें काफी दिनों से मिल रही थीं.

हैरान करने वाली बात यह है कि हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं की शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और होटल को बंद करा दिया. बताया गया है कि यह होटल नॉनवेज खाना परोसता था. पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं. बताया जा रहा है कि बहुसंख्यक समुदाय के भी बड़ी संख्या में लोग खाना खाने यहां आते थे. उन्होंने इसे हिंदूवादी संगठनों के दवाब में की गई कार्रवाई करार दिया है.

यूपी में लगातार चलाया जा रहा है मुस्लिम बॉयकाट अभियान

बता दें, इससे पहले उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी संगठनों की ओर से त्योहारों के दौरान मुसलमानों के खिलाफ बहिष्कार को लेकर अभियान चलाया जाता रहा है, जिससे अपनी सांप्रदायिक सौहार्द और गंगा जमुनी तहजीब के लिए मशहूर प्रदेश साख को नुकसान पहुंचा है. विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और धर्म रक्षा संघ जैसे संगठनों ने होली, दीवाली, रक्षाबंधन और कांवड़ यात्रा जैसे बड़े आयोजनों में मुस्लिम दुकानदारों, वेंडर्स और कारोबारियों से सामान न खरीदने की खुली अपील की है.

इन अभियानों को चरमपंथियों ने 'धार्मिक शुद्धता' और 'आर्थिक बहिष्कार' जैसे तर्कों से सही ठहराने की कोशिश की. कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर मालिकों के नाम लिखवाने के आदेश और मुस्लिम ढाबों से दूरी बनाने की अपील से कई कारोबार बंद हो गए और आर्थिक नुकसान पहुंचा है. 2025 की ब्रज होली में मुस्लिम वेंडर्स को रंग, गुलाल और मिठाई बेचने से रोकने की मांग से तनाव बढ़ गया. दीवाली, करवा चौथ और रक्षा बंधन जैसे मौकों पर भी 'हिंदू से ही खरीदें' और जिहाद का विरोध जैसे के अभियान चलाए गए, जिससे मुस्लिम कारीगरों और दुकानदारों की रोजी-रोटी पर असर पड़ा.

