 सलमान बना संतोष तो अज्ञात बंदूकधारियों ने कर दी गोलीबारी, परिवार वालों पर कांड करने का इल्जाम
सलमान बना संतोष तो अज्ञात बंदूकधारियों ने कर दी गोलीबारी, परिवार वालों पर कांड करने का इल्जाम

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सलमान नाम का एक मुस्लिम युवक धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म अपना लिया. वह अपना बदल कर संतोष कर लिया है. धर्म पिरवर्तन के बाद सलमान उर्फ संतोष को अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी है. सलमान उर्फ संतोष ने इस घटना के लिए अपने परिवार वालों को जिम्मेदार बताया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 20, 2025, 01:27 PM IST

सलमान बना संतोष तो अज्ञात बंदूकधारियों ने कर दी गोलीबारी, परिवार वालों पर कांड करने का इल्जाम

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन को लेकर गोली मारने का मामला सामने आया है. दरअसल, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक मुस्लिम युवक ने अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म अपना लिया था. धर्म परिवर्तन की वजह से युवक के घर वाले नाराज थे. अब खबर है कि उस पर जानलेवा हमला हुआ है. हालांकि युवक की मौत नहीं हुई है. फिलहाल वह अस्पताल में भर्ती है. 

अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र का रहने वाला सलमान नाम का एक युवक हिंदू धर्म अपना लिया था. हिंदू धर्म अपनाने के बाद सलमान ने अपना नाम संतोष रख लिया. गोलीबारी की घटना के लिए सलमान उर्फ संतोष ने अपने परिजनों को जिम्मेदार बताया है. संतोष ने कहा है कि इस हमले के पीछे उसके परिवार वाले हैं, क्योंकि धर्म परिवर्तन करने के बाद संतोष और उसके परिजनों के बीच रिश्ते खराब हो गए थे. 

यह घटना रोरावर क्षेत्र के तालसपुर खुर्द हाइवे पुल के नीचे हुई. संतोष पर अज्ञात बंदूकधारियों ने हमला किया. गोली लगने के बाद संतोष को घायल अवस्था में लखान सिंह जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. इस घटना की सूचना मिलते ही रोरावर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. फिलहाल इस मामले में किसी भी मुल्जिम की गिरफ्तारी नहीं हुई है. 

गौरतलब है कि सलमान उर्फ संतोष का कहना है कि वह अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया था. उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव या लालच नहीं था. संतोष ने दावा किया है कि धर्म परिवर्तन करने के बाद उसे जान से मारने की धमकी मिल रही थी. 

इस मामले पर लोगों का कहना है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और भारत का संविधान यह इजाजत देता है कि एक व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकता है और त्याग सकता है. साथ ही उस धर्म की रीति रिवारज को मान सकता है. इन अधिकारों के बावजूद धर्म परिवर्तन के बाद जान से मारने की कोशिश निंदनीय है. 

;