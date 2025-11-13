वंदे मातरम पर आपस में भिड़े दो समुदाय के टीचर्स, शमशुल हसन के खिलाफ बड़ा एक्शन

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी की सरकार ने सभी शिक्षण संस्थानों में वंदे मातरम (राष्ट्र गीत) को अनिवार्य कर दिया है. इस फैसले के बाद विपक्ष के नेताओं और मुस्लिम समाज ने जमकर विरोध किया. वहीं, अलीगढ़ के एक स्कूल में दो समुदायों के शिक्षकों बीच वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे को लेकर विवाद हो गया.

दरअसल, अलीगढ़ के रोरावर थाने के शाहपुर कुतुब स्थित एक माध्यमिक स्कूल में दो अलग-अलग समुदायों के शिक्षकों के बीच वंदे मातरम और भारत माता की जय के स्लोगन को लेकर विवाद हो गया. इस स्कूल में कार्यरत शिक्षक शमशुल हसन और मुस्लिम समुदाय के अन्य शिक्षकों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय कहने से इंकार कर दिया और इसका विरोध किया. इस घटना के बाद उसी स्कूल में कार्यरत हिंदू समाज के शिक्षकों और मुस्लिम समाज के शिक्षकों के बीच विवाद हो गया.

इस विवाद की सूचना मिलते ही इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया. वहीं, इस मामले की जांच करने के बाद BSA ने शमशुल हसन को निलंबित कर दिया है. साथ ही पुलिस ने दोनों शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. इस मामले पर SSP मयंक पाठक ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.

विपक्ष के नेताओं ने योगी के इस फैसले का किया विरोध

गौरतलब है कि CM योगी के इस फैसले का विरोध विपक्ष के नेता भी कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष जुनैद इकराम कुरैशी ने कहा कि मुस्लिम समाज राष्ट्रगान गाते आया है और गाते रहेगा. उन्होंने वंदे मातरम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जिस गाने पर विवाद है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इसको लेकर किसी से जबरदस्ती नहीं किया जा सकता.