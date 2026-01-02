अलीगढ़ की गली बनी रणभूमि; शराब पीने और लाइट लगाने को लेकर भिड़े दो समुदाय

Aligarh Violence News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब दो समुदाय में शराब पीने और लाइट लगाने को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते ही इस घटना ने हिंसक रुप ले लिया और दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया.

पूरा मामला अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके के सराय काले खां का है, जहां दो समुदायों के बीच विवाद हो गया. बताया जा रहा है कि शराब पीने और लाइट लगाने को लेकर शुरू हुई कहासुनी, बाद में मारपीट में बदल गई. इस खूनी संघर्ष में दो लोग घायल हो गए गए हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, इस घटना में जाटव और मुस्लिम पक्ष आमने-सामने आ गए. मारपीट के दौरान एक पक्ष के दो लोग घायल हो गए. सूचना मिलते ही हालात को काबू में करने के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला मलखान सिंह हॉस्पिटल में भेज दिया है. फिलहाल इलाके में शांति बनी हुई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

अपडेट जारी है....