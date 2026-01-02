Advertisement
अलीगढ़ की गली बनी रणभूमि; शराब पीने और लाइट लगाने को लेकर भिड़े दो समुदाय

Aligarh Communal Clash: अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके के सराय काले खां में मामूली बात को लेकर दो समुदायों में विवाद हो गया. विवाद ने देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. इस मारपीट में दो लोग घायल हुए. घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पहुंच गई और हालात काबू में किया.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Jan 02, 2026, 11:11 PM IST

Aligarh Violence News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब दो समुदाय में शराब पीने और लाइट लगाने को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते ही इस घटना ने हिंसक रुप ले लिया और दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया. 

पूरा मामला अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके के सराय काले खां का है, जहां दो समुदायों के बीच विवाद हो गया. बताया जा रहा है कि शराब पीने और लाइट लगाने को लेकर शुरू हुई कहासुनी, बाद में मारपीट में बदल गई. इस खूनी संघर्ष में दो लोग घायल हो गए गए हैं. 

मिली जानकारी के मुताबिक, इस घटना में जाटव और मुस्लिम पक्ष आमने-सामने आ गए. मारपीट के दौरान एक पक्ष के दो लोग घायल हो गए. सूचना मिलते ही हालात को काबू में करने के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए जिला मलखान सिंह हॉस्पिटल में भेज दिया है. फिलहाल इलाके में शांति बनी हुई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

अपडेट जारी है....

