Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2974586
Zee SalaamIndian Muslim

मंदिरों पर I Love Muhammad लिखकर कौन कराना चाहता है फसाद? करणी सेना ने की कार्रवाई की मांग

UP I Love Muhammad News: अलीगढ़ में एक गांव की कई मंदिरों पर कुछ शरारती तत्वों ने कथित तौर पर I Love Muhammad का स्लोगन लिख दिया. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है. वहीं, करणी सेना के लोग संबंधित गांव में भारी तादाद में पहुंचकर पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 25, 2025, 10:34 AM IST

Trending Photos

मंदिरों पर I Love Muhammad लिखकर कौन कराना चाहता है फसाद? करणी सेना ने की कार्रवाई की मांग

UP I Love Muhammad News: उत्तर प्रदेश में I Love Muhammad को लेकर एक बार फिर विवाद हो गया है. दरअसल, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कथित तौर पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा मंदिरों पर I Love Muhammad लिख दिया गया. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है. मामले की जानकारी मिलते ही करणी सेना के लोग मौके पर पहुंचकर खूब हंगामा किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. 

अलीगढ़ के लोधा थाना इलाके के बुलाकी गड़ी गांव में कुछ शरारती तत्वों ने कथित तौर पर गांव के कई मंदिरों पर I Love Muhammad लिखकर इलाके का माहौल खराब करने की कोशिश की. इस घटना के बाद हिंदूवादी संगठन करणी सेना घटना से संबंधित बुलाकी गड़ी गांव पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवई करने की मांग की. 

करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र चौहान की अगुवाई में भारी तादाद में करणी सैनिक बुलाकी गड़ी गांव पहुंचे. यहां करणी सैनिकों ने स्थानीय बुलाकी गड़ी थाने की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया. करणी सेना ने मंदिरों पर से I Love Muhammad की लाइन मिटाकर सबूत खत्म करने का आरोप लगाया. वहीं, स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर करणी सैना के लोगों को समझाया और माहौल शांत कराया. 

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि I Love Muhammad को लेकर देश भर में कई राज्यों में बवाल हो चुका है. हाल में उत्तर प्रदेश के बरेली में I Love Muhammad अभियान के तहत प्रदर्शन करने को लेकर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाईं, जिसमें सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं, इस घटना के बाद बरेली प्रशासन प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई कर रही है.

साथ ही बरेली में बड़े स्तर पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दिया है. प्रशासन का कहना है कि वह अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. लेकिन मुस्लिम संगठनों और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन बरेली में मुस्लिमों को टार्गेट करके कार्रवाई कर रहा है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Aligarh I Love Muhammad controversyI Love Muhammad on Templeminority newsToday News

Trending news

Aligarh I Love Muhammad controversy
मंदिरों पर I Love Muhammad लिखकर कौन कराना चाहता है फसाद? कार्रवाई की हो रही मांग
Israel Lebanon Airstrike
Lebanon पर Israel ने की भीषण बमबारी, हिजबुल्लाह के सीनियर कमांड की मौत
Palestinian Factions Gaza
गाजा पर अब कौन करेगा कंट्रोल? हमास और फतह ने प्रशासन के लिए लिया बड़ा फैसला
Pakistan News
ग्रे लिस्ट से बाहर होने के बावजूद FATF ने दी नसीहत, टेरर फंडिंग पर रहेगी नजर
Osama Shahab
ओसामा शहाब अकेले नहीं! बीजेपी और जदयू ने भी उतारे बाहुबली उम्मीदवार; देखें लिस्ट
Iran FATF black list
FATF की ब्लैक लिस्ट में ही रहेगा ईरान, टेरर फंडिंग को लेकर हुआ एक्शन
pakistan human rights violations
PoK में हो रही है इंसानियत की हत्या, भारत ने UN में पाकिस्तान की लगा दी क्लास
Bangladesh Elecion 2026
अवामी लीग की सियासी जमीन खिसकी, शेख हसीना की पार्टी 2026 का नहीं लड़ेगी चुनाव
bajrang dal members
हैदराबाद में बजरंग दल ने काटा बवाल, बीफ बेचने पर रेस्टोरेंट को बंद कराने की कोशिश
UP News
'वर्जिनिटी जांच' केस में नया खुलासा, पति-पत्नी के विवाद में मदरसे पर गिरी गाज?