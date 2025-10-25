मंदिरों पर I Love Muhammad लिखकर कौन कराना चाहता है फसाद? करणी सेना ने की कार्रवाई की मांग

UP I Love Muhammad News: उत्तर प्रदेश में I Love Muhammad को लेकर एक बार फिर विवाद हो गया है. दरअसल, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कथित तौर पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा मंदिरों पर I Love Muhammad लिख दिया गया. इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है. मामले की जानकारी मिलते ही करणी सेना के लोग मौके पर पहुंचकर खूब हंगामा किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

अलीगढ़ के लोधा थाना इलाके के बुलाकी गड़ी गांव में कुछ शरारती तत्वों ने कथित तौर पर गांव के कई मंदिरों पर I Love Muhammad लिखकर इलाके का माहौल खराब करने की कोशिश की. इस घटना के बाद हिंदूवादी संगठन करणी सेना घटना से संबंधित बुलाकी गड़ी गांव पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवई करने की मांग की.

करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र चौहान की अगुवाई में भारी तादाद में करणी सैनिक बुलाकी गड़ी गांव पहुंचे. यहां करणी सैनिकों ने स्थानीय बुलाकी गड़ी थाने की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया. करणी सेना ने मंदिरों पर से I Love Muhammad की लाइन मिटाकर सबूत खत्म करने का आरोप लगाया. वहीं, स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर करणी सैना के लोगों को समझाया और माहौल शांत कराया.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि I Love Muhammad को लेकर देश भर में कई राज्यों में बवाल हो चुका है. हाल में उत्तर प्रदेश के बरेली में I Love Muhammad अभियान के तहत प्रदर्शन करने को लेकर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाईं, जिसमें सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं, इस घटना के बाद बरेली प्रशासन प्रदर्शनकारियों पर कानूनी कार्रवाई कर रही है.

साथ ही बरेली में बड़े स्तर पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दिया है. प्रशासन का कहना है कि वह अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है. लेकिन मुस्लिम संगठनों और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन बरेली में मुस्लिमों को टार्गेट करके कार्रवाई कर रहा है.