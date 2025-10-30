अलीगढ़ के मंदिरों पर अभिषेक, आकाश और दिलीप ने लिखे थे 'I love Mohammad'; चार गिरफ्तार

नई दिल्ली: गुज़िश्ता 25 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के लोधा इलाके में कुछ गैर- समाजी अनासिर के जरिये गाँव के मंदिरों की दीवारों पर 'I Love Muhammad'लिखने का मामला सामने आया था. इसके बाद मकामी हिंदू समाज में आक्रोश फैल गया था. पुलिस ने इस मामले में कुछ मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार भी किया था.

गुरुवार को इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने चार हिंदू नौजवानों को गिरफ्तार किया है. पहले हुई किसी घटना में में मुस्लिम नौजवानों से दुश्मनी निकालने और उन्हें फंसाने के लिए चारों ने साजिश रची थी.

एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि गुज़िश्ता 25 अक्टूबर को थाना लोधा इलाके के बुलाकगढ़ी व भगवानपुर गांव में कुछ असामाजिक तत्वों ने चार मंदिरों पर 'आई लव मोहम्मद' जैसा धार्मिक नारा लिखकर इलाके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी.

इसकी सूचना मिलने पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लेने के बाद मकामी बाशिंदों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया था. जांच के दौरान पाया गया कि भगवानपुर गाँव में मुकेश नाम के शख्स का उसी गाँव के गुल मोहम्मद से जनवरी 2014 में झगड़ा हुआ था. इस मामले में मुकेश पक्ष के 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी. वहीं, बुलाकगढ़ी गांव के जीशान का पिछले सितंबर माह में गांव की मुस्तकीम से भी झगड़ा हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

बुलाकगढ़ी के जीशान व भगवानपुर के मुकेश दोनों फरीक के लोगों ने अभिषेक, आकाश, दिलीप के साथ मिलकर केस का फैसला अपने-अपने पक्ष में करवाने और विरोधियों को फंसाने के लिए एक साजिश के तहत दो गांवों के चार मंदिरों पर 'आई लव मोहम्मद' लिखकर माहौल खराब करने की कोशिश की थी. 'आई लव मोहम्मद' के स्पेलिंग मिस्टेक, इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच और सीडीआर व पुराने कैस रिकॉर्ड की जांच के आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. जीशान, अभिषेक, आकाश और दिलीप को पुलिस ने समाज में दो पक्षों में दंगा भड़काने और शान्ति भंग करने के इल्ज़ाम में जेल भेज दिया है.



वहीँ, जब ये घटना सामने आई थी उस वक़्त करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था और मंदिरों की सुरक्षा की मांग की थी. करणी सेना ने चेतावनी दी थी कि 48 घंटे में कार्रवाई न होने पर आंदोलन तेज होगा. वहीँ, पुलिस ने स्थानीय मुस्लिम समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील की थी.

इसे भी पढ़ें: 'अलीगढ़ में मंदिर की दीवारों पर 'I Love Muhammad' लिखना बीजेपी की है साजिश'- बर्क