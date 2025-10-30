Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2981569
Zee SalaamIndian Muslim

अलीगढ़ के मंदिरों पर अभिषेक, आकाश और दिलीप ने लिखे थे 'I love Mohammad'; चार गिरफ्तार

I love Mohammad on Temples: पांच दिन पहले अलीगढ़ के लोधा इलाके के बुलाकगढ़ी व भगवानपुर गांव में  4 मंदिरों पर 'I love Mohammad' लिखने का मामला सामने आने के बाद इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया था. इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने तीन हिन्दू नौजवानों समेत एक मुस्लिम युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. सभी ने मुस्लिम नौजवानों से पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए ये साजिश रची थी. 

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Oct 30, 2025, 04:21 PM IST

Trending Photos

अलीगढ़ के मंदिरों पर अभिषेक, आकाश और दिलीप ने लिखे थे 'I love Mohammad'; चार गिरफ्तार

नई दिल्ली: गुज़िश्ता 25 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के लोधा इलाके में कुछ गैर- समाजी अनासिर के जरिये गाँव के मंदिरों की दीवारों पर 'I Love Muhammad'लिखने का मामला सामने आया था. इसके बाद मकामी हिंदू समाज में आक्रोश फैल गया था. पुलिस ने इस मामले में कुछ मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार भी किया था. 
गुरुवार को इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने चार हिंदू नौजवानों को गिरफ्तार किया है. पहले हुई किसी घटना में में मुस्लिम नौजवानों से दुश्मनी निकालने और उन्हें फंसाने के लिए चारों ने साजिश रची थी.

एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि गुज़िश्ता 25 अक्टूबर को थाना लोधा इलाके के बुलाकगढ़ी व भगवानपुर गांव में कुछ असामाजिक तत्वों ने चार मंदिरों पर 'आई लव मोहम्मद' जैसा धार्मिक नारा लिखकर इलाके का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी.

इसकी सूचना मिलने पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लेने के बाद मकामी बाशिंदों से बातचीत कर उन्हें शांत कराया था.  जांच के दौरान पाया गया कि भगवानपुर गाँव में मुकेश नाम के शख्स का उसी गाँव के गुल मोहम्मद से जनवरी 2014 में झगड़ा हुआ था. इस मामले में मुकेश पक्ष के 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी. वहीं, बुलाकगढ़ी गांव के जीशान का पिछले सितंबर माह में गांव की मुस्तकीम से भी झगड़ा हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

बुलाकगढ़ी के जीशान व भगवानपुर के मुकेश दोनों फरीक के लोगों ने अभिषेक, आकाश, दिलीप के साथ मिलकर केस का फैसला अपने-अपने पक्ष में करवाने और विरोधियों को फंसाने के लिए एक साजिश के तहत दो गांवों के चार मंदिरों पर 'आई लव मोहम्मद' लिखकर माहौल खराब करने की कोशिश की थी. 'आई लव मोहम्मद' के स्पेलिंग मिस्टेक, इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच और सीडीआर व पुराने कैस रिकॉर्ड की जांच के आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.  जीशान, अभिषेक, आकाश और दिलीप को पुलिस ने समाज में दो पक्षों में दंगा भड़काने और शान्ति भंग करने के इल्ज़ाम में जेल भेज दिया है. 
 

वहीँ, जब ये घटना सामने आई थी उस वक़्त करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञानेंद्र चौहान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था और मंदिरों की  सुरक्षा की मांग की थी.  करणी सेना ने चेतावनी दी थी कि 48 घंटे में कार्रवाई न होने पर आंदोलन तेज होगा. वहीँ, पुलिस ने स्थानीय मुस्लिम समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील की थी.

इसे भी पढ़ें: 'अलीगढ़ में मंदिर की दीवारों पर 'I Love Muhammad' लिखना बीजेपी की है साजिश'- बर्क

 

About the Author
author img
Hussain Tabish

TAGS

I Love MohammadI love Mohammad on TemplesSalaam Newsmuslim news

Trending news

Mohammad Mustafa Son Death Case
पूर्व DGP मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील की मौत पर SIT का बड़ा खुलासा, जानें डिटेल
Ujjain
Ujjain:होटल में हिंदू संगठन का बवाल, गैर मजहब की महिला संग रुके मुस्लिम शख्स को पीटा
Sanjauli Masjid News
शिमला की Sanjauli Masjid कमिटी को झटका; तोड़ी जा सकती है पूरी मस्जिद
Bihar Assembly elections
बिहार चुनाव में कय्यूम उद्दीन हैं सबसे गरीब उमीदवार; BJP नेता को दे रहे कड़ी टक्कर
Jamaat-e-Islami Hind
हिंसा के बाद Bareilly पहुंचा जमाते इस्लामी हिंद; प्रशासन के एक्शन पर उठाए बड़े सवाल
Maharashtra
Maharashtra के जलगांव में वक्फ कानून के खिलाफ जेल भरो आंदलोन;2 हजार लोग सड़क पर उतरे
Rampur
Rampur के आखिरी नवाब की बेटी मेहरुन्निसा बेगम का इंतेकाल, अमेरिका में ली आखिरी सांस
CRPF camp
Rampur CRPF Camp Attack:18 साल बाद मिला इंसाफ; 5 की फांसी, 1 की उम्र कैद की सजा रद्द
sudan news
इस मुस्लिम देश में हो रहा नरसंहार, 2000 से ज्यादा लोगों को उतारा मौत के घाट
Asaduddin Owaisi
Asaduddin Owaisi ने Bihar का बड़ा मुद्दा उठाया; बोले, पहले मरता है मुसलमान