MP में मुसलमान अपनी जमीन पर नहीं कर सकते रोजगार? दुकान चलाने वाले अहमद को प्रशासन ने थमाया नोटिस

Alirajpur Muslim Discrimination Case: मध्य प्रदेश में हिंदूवादी संगठन लगातार मुसलमानों पर जुल्म सितम ढाने के लिए नए-नए पैंतरे आजमा रहे हैं और इसमें उन्हें प्रशासन की काफी हदतक संरक्षण मिलता है. इसी तरह का एक मामला प्रदेश के अलीराजपुर से सामने आया है. जहां एक मुस्लिम शख्स पर कथित 'लव जिहाद' के आरोप हैं और उन के खिलाफ प्रशासन ने नोटिस जारी किया है. बताया जा रहा है कि नोटिस का जवाब न मिलने पर जल्द ही बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है.

यह पूरा मामला अलीराजपुर जिले के जोबट नगर पंचायत क्षेत्र का है. बीते दिनों हिंदूवादी संगठनों के हंगामे के बाद जोबट के रहने वाले काजी अहमद के खिलाफ प्रशासन लव जिहाद के आरोप में केस दर्ज किया. अब प्रशासन ने अहमद को महज इस बात के लिए नोटिस दिया है, क्योंकि उन्हें 1958 में अलॉट किए गए पट्टे की जमीन पर व्यवसायिक काम कर रहे थे. इससे उनके घर की रोजी रोटी चलती थी.

इस संबंध में जोबट के मुख्य नगर पंचायत अधिकारी संतोष राठौर ने बताया कि अहमद मियां हुसैन मियां नाम के शख्स को 1958 में पट्टे पर आवासीय प्लॉट मिला था. हैरान करने वाली बात तो यह है कि संतोष राठौर ने दावा किया कि वह इस जमीन का इस्तेमाल कारोबार के लिए करते थे, जिसकी लगातार शिकायत मिल रही थी. ऐसे में अगर शिकायत मिल रही थी, तो नगर पंचायत या शासन ने पहले जांच कर कार्रवाई क्यों नहीं की. 'लव जिहाद' के आरोप लगते हुए प्रशासन ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अब इसकी सजा उनके पूरे परिवार को उठानी पड़ रही है.

मुख्य नगर पंचायत अधिकारी संतोष राठौर ने बताया कि शिकायत के बाद जब जांच की गई तो पता चला कि अहमद अपनी पट्टे की जमीन पर शेड और शटर डालकर व्यवसायिक गतिविधि करते थे. उन्होंने कहा कि इसके बाद मामले को संज्ञान में लेते हुए अहमद को नोटिस जारी किया गया है. अधिकारी ने दावा किया कि अहमद के जरिये पट्टा अधिनियम 1984 का खुला उल्लंघन किया जा रहा है. उन्होंने इस जमीन को व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए किराये पर दे दिया था.

संतोष राठौर ने बताया कि इसे नियमों का घोर उल्लंघन मानते हुए नगर पंचायत की तरफ से नोटिस पकड़ाया गया है. नोटिस में साफ कहा गया है कि जमीन का इस्तेमाल आवासीय मकसद के उलट किया गया है, इसलिए इसे तुरंत सही किया जाए. इस संबंध में नगर पंचायत ने काजी अहमद को 3दिन का समय दिया था, जिसकी मियाद शनिवार (6 दिसंबर) को पूरी हो चुकी है. अब सबकी निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है.

