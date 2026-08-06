नशे में कौन; कांवड़ियों को 'भंगेड़ी', 'लुटेरे' और 'आतंकवादी' कहकर फंस गए मौलाना!

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नई दिल्ली: ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, मौलाना साजिद रशीदी सड़कों पर उत्पात मचाने वाले कांवड़ियों को 'नशेड़ी', 'भंगेड़ी', 'लुटेरे और आतंकवादी' कहकर फंस गए हैं. उन्होंने ये सब शब्द शिव भक्ति और कांवड़ यात्रा का मजाक बनाने वाले लोगों के लिए कही है, लेकिन भाजपा खेमा मौलाना के इस बयान से बेहद नाराज़ हो गया है. भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा है कि नशे में कांवड़िये नहीं, बल्कि मौलाना खुद हैं. वहीँ, दूसरी जानिब, लखनऊ में बीजेपी के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर मौलाना साजिद रशीदी के बयान के खिलाफ हजरतगंज थाने में एक तहरीर देकर उनके खिलाफ सख्त-से सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि मौलाना की गिरफ्तारी फ़ौरन होनी चाहिए और उनके खिलाफ रासुका लगनी चाहिए.
गौरतलब है कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना साजिद रशीदी ने सड़कों पर नाच-गाना करने, फूहड़ गाने बजाने, और उत्पात मचाने वाले शिव भक्तों को लेकर सवाल उठाये थे. उन्होंने कहा, " जो शिव भक्त वर्दी पहने पुलिस वाले को पुलिस की गाड़ी से खींचकर पीटता है, क्या आप उसे शिव भक्त कहेंगे? जो शिव भक्त स्कूल के बच्चों को ले जा रही स्कूल वैन पर हमला करके उन्हें घायल कर देता है, क्या आप उसे शिव भक्त कहेंगे? जो लोग राह चलते एम्बुलेंस में तोड़-फोड़ करते हैं, क्या आप उन्हें शिव भक्त मानेंगे?"
मौलाना ने आगे कहा, जो लोग ट्रक से टकराने के बाद उसे लूट लेता है, जो आदमी सबके सामने सड़क पर शराब, चरस, गांजा और अफीम पी रहा हो, क्या आप उसे शिव भक्त कहेंगे? ऐसे लोगों ने कांवड़ को मज़ाक बना दिया है."
मौलाना ने कहा, " कांवड़ भक्ति है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कांवड़ के नाम पर भक्ति का मज़ाक उड़ाया जा रहा है. लड़कियां और लड़के DJ के सामने सड़कों पर नाच रहे हैं. आधे कपड़े पहने लड़कियां सड़कों पर नाच रही हैं. कांवड़िए उन्हें देख रहे हैं. क्या यह मज़ाक नहीं है? जो लोग भक्ति का मज़ाक उड़ाते हैं, वे कांवड़िए नहीं हो सकते हैं? वे 'नशेड़ी', 'भंगेड़ी', लुटेरे और आतंकवादी हैं."
नशे में साजिद रशीदी हैं: दिनेश शर्मा
ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के सद्र मौलाना साजिद रशीदी के इस बयान पर, भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा, "मौलाना और पुजारी बहुत सम्मानित शब्द हैं. हम तो हमेशा कहते हैं कि पांच वक्त नमाज पढ़ने वाले मौलाना का जो सम्मान है, वही दो वक्त पूजा करने वाले पुजारी का होना चाहिए. लेकिन ये मौलाना जो कांवड़ियों को नशेड़ी, गंजेड़ी कह रहे हैं, हो सकता है कि वो नशे में हों , इसलिए ऐसी बातें कह रहे हों. अगर नशे में ऐसी बातें कही हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. अगर वह होश में रहकर ऐसी बातें कर रहा है, तो वह सजा के हकदार है. कानून ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करता है, जो हिंसा को प्रोत्साहित करने का काम करते हैं."