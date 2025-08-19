अजमेर से निकला अमन का कारवां; ईद मिलाद पर दिखेगा सादगी और शरीयत का रंग

Eid Milad Un Nabi 2025: अगले माह 5 सितंबर 2025 को पैग़ंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500वीं यौमे पैदाइश शरीयत के मुताबिक सादगी से मनाई जाएगी. ऑल इंडिया सीरत कमेटी ने अजमेर दरगाह से मुहिम की शुरुआत की और देशवासियों से डीजे, पटाखों से बचकर अमन और सफाई से जुलूस निकालने की अपील की.
Ajmer News Today: दुनिया को शांति, अमन और मोहब्बत का पैगाम देने वाले रहमतुल्लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौमे पैदाइश का 1500वां जश्न 5 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा. इस मौके पर ऑल इंडिया सीरत कमेटी ने पूरे देश में शरीयत के मुताबिक सादगी से जश्न मनाने की अपील की है. कमेटी ने इस मुहिम की शुरुआत अजमेर शरीफ दरगाह से की, जहां राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी पहुंचे और ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह में हाजिरी दी.
ऑल इंडिया सीरत कमेटी के कौमी सदर मौलाना मोहम्मद फज्ले हक और कौमी जनरल सेकेट्री नियाज अहमद उर्फ निक्कू भाई ने बताया कि अजमेर शरीफ दरगाह पर कमेटी के ओहदेदारों और मेम्बरान ने मिलकर अकीदत की चादर और फूल पेश किए हैं. जहां ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में सीरतुन्नबी मुहिम के तहत लोगों को आगाह किया गया और रसूले पाक का 1500वां यौमे विलादत शरीयत के मुताबिक मनाने की गुज़ारिश की गई.
ऑल इंडिया सीरत कमेटी ने अजमेर दरगाह पहुंच कर हमवतनों से अपील की है कि 5 सितंबर 2025 को जश्ने ईद मिलादुन्नबी इस्लामिक शरीयत के मुताबिक मनाए और दुरूद पाक का ज्यादा से ज्यादा जिक्र करें. इस मौके पर खास तौर से नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में अपने घर एक पौधा जरूर लगाए. जश्ने ईद मिलादुन्नबी के जुलूस में गंदगी से दूर और साफ सफाई, पाकीजगी का ख्याल रखने और उसे अपनाने की अपील की गई है.
इसी तरह जुलूस में पटाखे फोड़ने और डीजे बजाने पर भी मुस्लिम समाज से अपील की गई. जुलूस में नबी करीम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पाक पढ़ी जाएगी और खास कर दुरूद पाक का जिक्र किया जाएगा. जुलूस में शामिल अकीदतमंदों के जरिए अपने हाथों में इंसानियत भाईचारा और हदीसे पाक लिखी तख्तियां लेकर अमन अमान का पैगाम आम किया जाएगा.
अजमेर दरगाह पहुंचे ऑल इंडिया सीरत कमेटी में राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद फज्ले हक, महासचिव नियाज अहमद उर्फ निक्कू भाई, जयपुर से सलाहुद्दीन अहमद, राजस्थान प्रदेश कमेटी अध्यक्ष सईद अहमद अल्वी समेत दीगर दनीश्वरान मौजूद रहे. इस मौके पर इन सभी को दरगाह में हाजरी सैय्यद जहूर बाबा ने कराई और दस्तारबंदी कर दरबार का तबर्रुक पेश किया. इसके बाद खुसूसी दुआ का भी एहतेमाम किया गया.
