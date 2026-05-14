अजमेर से उठी शान्ति की पुकार; धार्मिक पेशवाओं ने दुनिया को दिया भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम

Rajasthan News: राजस्थान के अजमेर में कई धर्मों के मज़हबी रहनुमाओं ने मिलकर एक मीटिंग की और विश्व शांति का पैग़ाम दिया. यह मीटिंग आगामी 19 मई को ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल द्वारा ''मेरा मुल्क मेरी पहचान'' के नाम से किए जाने वाले आयोजन को लेकर की गई. इस मीटिंग में अजमेर की सरज़मी से विश्व शांति और राष्ट्रीय एकता को संदेश देने वाले इस प्रोग्राम में हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई समुदाय आपस में भाई-भाई हैं, इस बात पर जोर दिया गया.

इस मीटिंग में तमाम मज़हबी रहनुमाओं ने मिलकर नफरत और बुराई के ख़िलाफ़ बड़ा अभियान चलाने का ऐलान किया. मौजूदा दौर में मुल्क और दुनिया के अन्य देशों में फैली नफरत और जंग से इंसानियत को बड़ा ख़तरा बताया गया. इन मुसीबतों और आपसी नफरत को मोहब्बत में तब्दील करने के लिए तमाम मज़हबी रहनुमाओं ने एक साथ मजबूती के साथ खड़े होकर विश्व शांति का पैगाम दिया.

ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशीन काउंसिल के सदर सैय्यद नसीरूद्दीन चिश्ती ने बताया कि मुल्क में नफरत की सियासत से मज़हबी दरार पैदा की जा रही है. उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अजमेर की पाकीज़ा सरज़मी से मोहब्बत का पैगाम देने तमाम मज़हबी रहनुमा एक साथ खड़े हुए हैं.

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उन्होंने कहा कि ईरान, अमेरिका और इज़रायल जैसे मुल्क जंगबन्दी करें और आलमी सतह पर शांति-सुकून कायम करें. इसी मक़सद से अजमेर से बड़ा अमन का पैगाम दिया गया है. चिश्ती ने कहा कि जब कोई भारतीय किसी अन्य मुल्क में जाता है तो उसे हिन्दू या मुस्लिम कह कर नही पुकारा जाता बल्कि हिंदुस्तानी कहा जाता है. उन्होंने कहा कि 19 मई को अजमेर में " मेरा मुल्क मेरी पहचान " के तहत बड़ा इज़्तिमाई प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमे तमाम शहरियो से कसीर तादाद में हिस्सा लेने की अपील की गई है.

नृसिंह मंदिर के महंत नरेंद ने कहा कि भारत में सभी साधु-संतों और मज़हबों का अहतराम किया जाता है. उन्होंने कहा कि हम सब भारतीय हैं और भारत की ज़मीन से मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है. अजमेर शरीफ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की शहर से हमेशा इंसानियत भाईचारा का पैगाम दिया गया है और अब विश्व शांति के लिए तमाम मज़हबी रहनुमा एक जुट खड़े हैं.