रमजान की वो मुबारक रात जब खुलते हैं रहमत के दरवाजे, क्यों खास है लैलतुल कद्र?

Ramadan 2026: रमजान का महीना इबादत, सब्र और अल्लाह की रहमतों को हासिल करने का महीना माना जाता है. इस पाक महीने में रोजेदार ज्यादा से ज्यादा नमाज, दुआ और इबादत में मशगूल रहते हैं. रमजान के आखिरी अशरे में इबादत की अहमियत और बढ़ जाती है, क्योंकि इसी दौरान लैलतुल कद्र की वह मुबारक रात आती है, जिसे इस्लाम में बेहद फजीलत वाली रात माना जाता है.

माहे रमजान में लैलतुल कद्र की वह रात खास मानी जाती है, जिसमें अल्लाह अपने बंदों पर बेशुमार रहमत फरमाता है. इस मुबारक शब में इबादत के लिए रोजेदार मस्जिदों और घरों में एतिकाफ करते हैं. नमाज, दुआ और इबादत के लिए खास तौर पर एतिकाफ किया जाता है. एतिकाफ के दौरान घरों में ख्वातीन और मस्जिदों में मर्द हजरात बैठते हैं. एतिकाफ में बैठने वाले लोग बेहद जरूरी जरूरत के अलावा बाहर नहीं निकलते. जरूरत पड़ने पर ही वे बाहर जाते हैं, जैसे बेतुलखुला जाना, वजू करना या गुस्ल करना और फिर वापस आकर इबादत में मशगूल हो जाते हैं.

लैलतुल कद्र की रातों में अल्लाह होता है खुश

बताया जाता है कि एतिकाफ इंसान को सब्र और खुद पर काबू पाना सिखाता है और उसे दुनियावी बुराइयों से दूर रखता है. खास तौर पर रमजान के आखिरी दस रोज यानी लैलतुल कद्र की शब में बड़ी संख्या में अकीदतमंद एतिकाफ में बैठते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं. इस बारे में दरगाह शरीफ अजमेर के गद्दीनशीन पीर सैय्यद अफसर नियाजी ने बताया कि इस इबादत से अल्लाह खुश होता है और लोगों को बुराइयों और हादसों से महफूज रखता है. उन्होंने कहा कि जिस जगह एतिकाफ किया जाता है, उस मोहल्ले और बस्ती पर भी परवरदिगार अपनी रहमत और करम नाजिल फरमा देता है.

लैलतुल कद्र और एतिकाफ में क्या होता है?

लैलतुल कद्र रमजान की सबसे मुबारक रात मानी जाती है, लेकिन इस्लाम में यह तय नहीं बताया गया कि यह आखिरी दस दिनों में किस तारीख की रात होती है. इसलिए हदीसों में कहा गया है कि इसे रमजान के आखिरी दस दिनों की विषम रातों (21, 23, 25, 27 और 29) में तलाश किया जाए. इसी वजह से मुसलमान इन पांचों रातों में खास तौर पर नमाज, कुरआन की तिलावत, दुआ और इबादत करते हैं. कई उलेमा के मुताबिक 27वीं रात में लैलतुल कद्र होने की संभावना ज्यादा बताई जाती है, लेकिन यह निश्चित नहीं है. इसलिए आखिरी दस दिनों की सभी विषम रातों में इबादत करने की ताकीद की जाती है.

लैलतुल कद्र सबसे ज्यादा बरकत वाली मानी जाती है. इस रात को "हजार महीनों से बेहतर" बताया गया है. माना जाता है कि इसी मुबारक रात में अल्लाह अपने बंदों की दुआएं कबूल करता है, गुनाह माफ करता है और रहमतों के दरवाजे खोल देता है. इसी वजह से रमजान के आखिरी दस दिनों में मुसलमान "एतिकाफ" करते हैं.

"एतिकाफ" का मतलब है कुछ दिनों तक खुद को दुनिया की व्यस्तताओं से अलग कर पूरी तरह अल्लाह की इबादत में लग जाना. मर्द आमतौर पर मस्जिदों में और औरतें घरों में एतिकाफ करती हैं. इस दौरान लोग नमाज, कुरआन की तिलावत, जिक्र और दुआ में वक्त बिताते हैं. एतिकाफ में बैठने वाला शख्स बहुत जरूरी जरूरतों के लिए ही बाहर निकलता है. माना जाता है कि इस इबादत से इंसान को सब्र, आत्मसंयम और रूहानी सुकून मिलता है.

