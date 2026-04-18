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Zee SalaamIndian Muslimअंबेडकर जयंती में अल्लाह हू अकबर के नारे, धड़ाधड़ गिरफ्तारी; क्या बोले इलाके के मुसलमान?

अंबेडकर जयंती में 'अल्लाह हू अकबर' के नारे, धड़ाधड़ गिरफ्तारी; क्या बोले इलाके के मुसलमान?

बाबा साहेब भीम राव आम्बेडकर जयंती पर संभल में जुलूस के दौरान जय भीम के साथ अल्लाह हु अकबर के नारे ने एक बार फिर इन धार्मिक और राजनीतिक नारों को लेकर बहस छेड़ दिया है. एक ही देश में अगर जय श्री राम, और जय भीम के नारे सही हो सकते हैं, तो फिर अल्लाह हु अकबर के नारे गलत कैसे हो सकते हैं.

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: Apr 18, 2026, 08:09 PM IST

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अंबेडकर जयंती में 'अल्लाह हू अकबर' के नारे, धड़ाधड़ गिरफ्तारी; क्या बोले इलाके के मुसलमान?

नई दिल्ली: बाबा साहेब भीम राव आम्बेडकर जयंती पर संभल में जुलूस के दौरान जय भीम के साथ अल्लाह हु अकबर के नारे ने एक बार फिर इन धार्मिक और राजनीतिक नारों को लेकर बहस छेड़ दिया है. एक ही देश में अगर जय श्री राम, और जय भीम के नारे सही हो सकते हैं, तो फिर अल्लाह हु अकबर के नारे गलत कैसे हो सकते हैं. वो भी तब जब देश का संविधान देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के धार्मिक और वाक् अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है? हालांकि, इस मामले में ज़्यादातर मुसलमान ये मानते हैं कि आखिर आम्बेडकर जयंती के जुलूस में ऐसे नारों की ज़रूरत क्या थी?  

गौरतलब है कि  संभल पुलिस ने आम्बेडकर जयंती के जुलूस में अल्लाह हु अकबर नारे लगाने और लोगों को नारे लगाने के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी सद्दाम कुरैशी और पालिका के एक मुस्लिम सभासद को हिरासत में लेकर छोड़ने के बाद दुबारा गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने इन्हें शान्ति भंग करने के आरोप में हिरासत में लिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों के जरिये इनके समर्थन में आने और पुलिस पर दबाव डालने के बाद पुलिस ने इन्हें जमानत पर छोड़ दिया था.

इस मामले में विश्व हिंदू परिषद के नेता आचार्य ऋतुपर्ण ने पुलिस में मामले की शिकायत की थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि चंदोसी में अंबेडकर जयंती के जुलूस में 'अल्लाह हू अकबर' के नारे लगाना हिंदुओं को बांटने की साजिश थी. हिस्ट्री शीटर सद्दाम ने अपने साथियों की मदद से नाबालिग हिंदू दलित किशोरों को उकसाकर अंबेडकर जयंती के जुलूस में अल्लाह हु अकबर के मजहबी नारे लगवाए थे. आरोप है कि सद्दाम ने अपने फेसबुक एकाउंट से ये विडियो खुद वायरल किया था. 

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गौरतलब है कि सद्दाम कुरैशी का जुलूस में अल्लाह हु अकबर के नारे लगाते हुए और हिंदू दलित किशोरों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. 

इस मामले में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सद्दाम कुरैशी समेत 6 अज्ञात साथियों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है, और मामले की तफ्तीश में जुट गई है. इस मामले में राजनीतिक सवर्ण हिन्दुओं का कहना है कि ऐसे नारों से हिन्दुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है, और इससे शांति व्यवस्था को खतरा हो सकता है. ये हिन्दुओं को आपस में बांटने की साजिश थी. 

वहीँ, इलाके के मुसलमान भी मानते हैं, कि आखिर आम्बेडकर के जुलूस में जहाँ जय भीम के नारे लगाए जा रहे थे, वहां अल्लाह हु अकबर के नारे की क्या ज़रूरत थी. लोगों का कहना है कि अगर ऐसे नारों से इलाके के सुख शान्ति को खतरा हो तो, फिर ऐसे नारे से क्या फायदा है? जुलूस तो आखिर किसी हिन्दू का नहीं है. बाबा साहेब तो सभी के हैं, उसमें धार्मिक नारे नहीं लगने चाहिए. इसका समर्थन नहीं किया जा सकता. ये जांच का विषय है कि नारे किसने लगाए और क्यों लगाए जा रहे थे.   वहीँ, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नारे लागने की जगह सही नहीं थी, लेकिन अगर लगा दिया तो गिरफ्तारी क्यों ? जब जय श्री राम और जय भीम के नारे अपराध नहीं हैं , तो अल्लाह हु अकबर के नारे अपराध कैसे हुए? 

इसे भी पढ़ें: पूरी बस्ती को घरों में कैद कर ध्वस्त कर दिए मस्जिद और मजार; इलाके में आक्रोश!

 

 

 

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