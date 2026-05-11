राजवीर कश्यप के बकरे के शरीर पर 'अल्लाह' की आकृति देखकर बौरा गए मुसलमान !

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक बकरे के की पीठ पर उभरे हुए निशान को लोग 'अल्लाह' नाम से जोड़कर देख रहे हैं. इस बात की जानकारी जैसे ही गांव गांव और आसपास के इलाकों में फैली, मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी.

यह घटना हरदोई के लोनार कोतवाली क्षेत्र के ममरखापुर गांव की है. जहां एक बकरा इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. गांव निवासी राजवीर कश्यप के बकरे की पीठ पर उभरे निशान को लोग "अल्लाह" के नाम से जोड़कर देख रहे हैं. जैसे ही इसकी जानकारी गांव और आसपास के इलाकों में फैली, मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी. कोई इसे चमत्कार मान रहा है तो कोई आस्था से जोड़कर देख रहा है. फिलहाल यह बकरा पूरे क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बना हुआ है.

लोनार कोतवाली क्षेत्र के ममरखापुर गांव निवासी राजवीर कश्यप पिछले कई वर्षों से बकरी पालन का काम कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि करीब दो साल पहले वह हरदोई मेले से कुछ बकरी के बच्चे खरीदकर लाए थे. राजवीर ने इनकी देखभाल और पालन-पोषण पूरी मेहनत से किया. अब जब ये बकरे दो साल के हो चुके हैं, तभी एक बकरे की पीठ पर बने विशेष निशान ने सभी को हैरान कर दिया. गांव के लोगों का कहना है कि निशान उर्दू में "अल्लाह" जैसा दिखाई दे रहा है. खबर फैलते ही ग्रामीणों की भीड़ राजवीर के घर पहुंचने लगी और लोग बकरे को देखने लगे.

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मौके पर पहुंचे मौलवी अब्दुल वादूद ने बताया कि इस तरह का निशान मुस्लिम समाज में काफी महत्व रखता है और लोग इसे आस्था से जोड़कर देख रहे हैं. वहीं, गांव में इस बकरे को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं भी हो रही हैं. राजवीर कश्यप का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके पाले हुए बकरे इस तरह चर्चा में आ जाएंगे.