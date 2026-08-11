/इस्लाम अपनाने पर दो बहनों को घर में कैद करना पड़ा भारी, पिता और UP सरकार को 25 लाख मुआवजे का आदेश

दोनों बहनों ने लगाया गंभीर आरोप

अपनी याचिका में बहनों ने आरोप लगाया कि धर्म परिवर्तन के बाद उनके पिता ने उन्हें घर में गैर-कानूनी तरीके से कैद कर लिया था. इसके बाद उन्होंने अपनी रिहाई की मांग करते हुए और अपनी कथित गैर-कानूनी कैद को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुनवाई के दौरान बहनों ने कहा कि वे बालिग हैं और अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहती हैं और अपनी आस्था से जुड़े फैसले लेने के लिए आजाद हैं. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि दोनों महिलाएं बालिग हैं और इसलिए उन्हें अपने जीवन के बारे में अहम फैसले लेने का अधिकार है. कोर्ट ने माना कि एक बालिग व्यक्ति को अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार फैसले लेने की आज़ादी है. महिलाओं की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उनकी कैद को गैर-कानूनी घोषित कर दिया.