/इस्लाम अपनाने पर दो बहनों को घर में कैद करना पड़ा भारी, पिता और UP सरकार को 25 लाख मुआवजे का आदेश

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Allahabad High Court on Islam Conversion Case: धर्म परिवर्तन के बाद दो बालिग बहनों को कथित तौर पर उनके घर में गैर-कानूनी तरीके से कैद करके रखा गया था. इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. दोनों बहनों की आजादी को अहमियत देते हुए हाईकोर्ट ने उनके जीवन और आस्था से जुड़े फैसले लेने के उनके अधिकार को बरकरार रखा. साथ ही, कोर्ट ने पिता और राज्य सरकार को कुल 25 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया और कहा कि यह रकम आठ हफ़्तों के अंदर दी जानी चाहिए.
दरअसल, दो महिलाओं ने अपनी मर्ज़ी से हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपना लिया था. उनके परिवार वालों का आरोप था कि दोनों बहनों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया था. यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा. बहनों ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने यह फैसला आस्था, अपनी अंतरात्मा की आवाज और आध्यात्मिक शांति पाने के लिए लिया था. उन्होंने साफ तौर पर कोर्ट से कहा कि धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान उन पर कोई जबरदस्ती, लालच, धोखाधड़ी या दबाव नहीं डाला गया था.
दोनों बहनों ने लगाया गंभीर आरोप
अपनी याचिका में बहनों ने आरोप लगाया कि धर्म परिवर्तन के बाद उनके पिता ने उन्हें घर में गैर-कानूनी तरीके से कैद कर लिया था. इसके बाद उन्होंने अपनी रिहाई की मांग करते हुए और अपनी कथित गैर-कानूनी कैद को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. सुनवाई के दौरान बहनों ने कहा कि वे बालिग हैं और अपनी शर्तों पर जीवन जीना चाहती हैं और अपनी आस्था से जुड़े फैसले लेने के लिए आजाद हैं. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि दोनों महिलाएं बालिग हैं और इसलिए उन्हें अपने जीवन के बारे में अहम फैसले लेने का अधिकार है. कोर्ट ने माना कि एक बालिग व्यक्ति को अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार फैसले लेने की आज़ादी है. महिलाओं की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उनकी कैद को गैर-कानूनी घोषित कर दिया.
25 लाख मुआवजा देने का दिया निर्देश
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की भूमिका पर भी अहम टिप्पणियां कीं. हाईकोर्ट के मुताबिक, राज्य सरकार महिलाओं की आजादी और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में पूरी तरह नाकाम रही. कोर्ट ने कहा कि कथित गैर-कानूनी कैद से महिलाओं को आजाद कराने के बजाय कैद को जारी रहने दिया गया. कोर्ट ने राज्य के इस रवैये को महिलाओं के मौलिक अधिकारों का लगातार उल्लंघन माना. अपने आदेश में हाईकोर्ट ने पिता और राज्य सरकार को संयुक्त रूप से 25 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि यह रकम आठ हफ़्तों के भीतर दी जाए.