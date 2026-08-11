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इस्लाम अपनाने पर दो बहनों को घर में कैद करना पड़ा भारी, पिता और UP सरकार को 25 लाख मुआवजे का आदेश

Allahabad High Court on Islam Conversion Case: धर्म परिवर्तन के बाद दो बालिग बहनों को घर में कथित तौर पर गैर-कानूनी रूप से कैद रखने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आस्था की आजादी के अधिकार को बरकरार रखा. कोर्ट ने पिता और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे संयुक्त रूप से आठ हफ़्ते के भीतर 25 लाख का मुआवजा दें.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 11, 2026, 10:30 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:30 AM IST
इस्लाम अपनाने पर दो बहनों को घर में कैद करना पड़ा भारी, पिता और UP सरकार को 25 लाख मुआवजे का आदेश

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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