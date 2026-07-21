"तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में", बुलडोजर एक्शन पर फईमउद्दीन की याचिका पर HC की सरकार को फटकार

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UP Bulldozer Action: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर सख्त टिप्पणी की है. जस्टिस अतुल श्रीधरन ने मशहूर शायर बशीर बद्र का एक शे'र "लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में" पढ़कर अपने आदेश की शुरुआत की और इस तरह अधिकारियों पर शायरना अंदाज में तंज कसा. कोर्ट ने यह टिप्पणी हमीरपुर निवासी फईमउद्दीन और दूसरे की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान की.
याचिकाकर्ताओं फईमउद्दीन ने कोर्ट को बताया कि जिला प्रशासन ने उनके घरों और लॉज के बारे में नोटिस जारी किए थे. उन्हें डर था कि मुकदमा दर्ज होने के बाद कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना उनकी इमारतें गिरा दी जा सकती हैं. उन्होंने हाई कोर्ट से तोड़-फोड़ की कार्रवाई पर रोक लगाने और अपने संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा की मांग की. सुनवाई के दौरान जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कहा कि घर सिर्फ़ ईंट-पत्थर का ढांचा नहीं होता, बल्कि किसी व्यक्ति और उसके परिवार की जिंदगी का केंद्र होता है.
हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी
हाईकोर्ट ने कहा कि घर एक ऐसी सुरक्षित जगह है जहां दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद इंसान को सुकून मिलता है और वह परिवार के साथ समय बिताता है. जहां बीवी घर संभालती है, बच्चे सुरक्षित माहौल में शिक्षा पाते हुए बड़े होते हैं, और बुज़ुर्ग अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में सम्मान के साथ रहते हैं. कोर्ट ने कहा कि किसी को बिना पर्याप्त समय दिए अचानक अपना घर खाली करने के लिए मजबूर करना उन्हें गहरी निराशा में धकेल सकता है. वहीं, राज्य सरकार की तरफ से पेश वकील ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि याचिका सिर्फ़ आशंका पर आधारित थी और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए बिना कोई तोड़-फोड़ नहीं की जाएगी.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये आदेश
उन्होंने कहा कि संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा और उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, इस दलील का जवाब देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि उसने ऐसे कई मामले देखे हैं जहां किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के फौरन बाद तोड़-फोड़ के नोटिस जारी किए गए और फिर सिर्फ़ औपचारिकताएं पूरी करके कार्रवाई कर दी गई. सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि किसी अपराध के लिए सजा देना न्यायपालिका का अधिकार है, प्रशासन का नहीं. कानून का शासन नागरिकों को मनमानी प्रशासनिक कार्रवाई से बचाने का मुख्य आधार है. कोर्ट ने कहा कि आरोपी या दोषी व्यक्ति के पास भी संवैधानिक और कानूनी अधिकार होते हैं, और उनके घरों को मनमाने ढंग से गिराना कानून के शासन के सिद्धांतों के खिलाफ होगा.
अब चीफ जस्टिस करेंगे सुनवाई
कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वह अवैध निर्माण का समर्थन नहीं करता है. अगर कोई इमारत नियमों का उल्लंघन करती है, तो कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन पूरी प्रक्रिया में कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए. इस मामले में जस्टिस अतुल श्रीधरन ने याचिकाकर्ताओं के घरों और लॉज को गिराने की किसी भी कार्रवाई पर दो साल के लिए रोक लगा दी और साफ किया कि इस अवधि के दौरान इस आदेश का कोई भी उल्लंघन अदालत की अवमानना माना जाएगा. हालांकि, डिवीजन बेंच के दूसरे सदस्य, जस्टिस सिद्धार्थ नंदन, इस राहत से सहमत नहीं थे. दोनों जजों के बीच राय में अंतर के कारण, मामला अब चीफ जस्टिस को भेज दिया गया है. चीफ जस्टिस द्वारा नामित तीसरे जज इस विवाद की सुनवाई करेंगे और बहुमत की राय के आधार पर अंतिम फैसला सुनाया जाएगा.