"तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में", बुलडोजर एक्शन पर फईमउद्दीन की याचिका पर HC की सरकार को फटकार

अब चीफ जस्टिस करेंगे सुनवाई

कोर्ट ने यह भी साफ किया कि वह अवैध निर्माण का समर्थन नहीं करता है. अगर कोई इमारत नियमों का उल्लंघन करती है, तो कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन पूरी प्रक्रिया में कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए. इस मामले में जस्टिस अतुल श्रीधरन ने याचिकाकर्ताओं के घरों और लॉज को गिराने की किसी भी कार्रवाई पर दो साल के लिए रोक लगा दी और साफ किया कि इस अवधि के दौरान इस आदेश का कोई भी उल्लंघन अदालत की अवमानना ​​माना जाएगा. हालांकि, डिवीजन बेंच के दूसरे सदस्य, जस्टिस सिद्धार्थ नंदन, इस राहत से सहमत नहीं थे. दोनों जजों के बीच राय में अंतर के कारण, मामला अब चीफ जस्टिस को भेज दिया गया है. चीफ जस्टिस द्वारा नामित तीसरे जज इस विवाद की सुनवाई करेंगे और बहुमत की राय के आधार पर अंतिम फैसला सुनाया जाएगा.