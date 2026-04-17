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बुर्का पहनाने और मांस खिलाने का आरोप, धर्मांतरण केस में छात्रों को HC से झटका

Allahabad HC on Religious Conversion Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुरादाबाद के धर्मांतरण मामले में जेल में बंद दो मुस्लिम छात्रों को लेकर अमह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोनों छात्रों पर बहुसंख्यक समुदाय की एक छात्रा ने बुर्का पहनाने, मांस खाने और जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने आरोप लगाया था. कोर्ट ने केस डायरी में एक वीडियो साक्ष्य का हवाला देते हुए 12वीं क्लास के दोनों छात्रों को जमानत देने से इंकार कर दिया. कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच जारी रखने के निर्देश दिए हैं.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 17, 2026, 09:48 AM IST

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फाइल फोटो
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UP Religious Conversion Case: उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विवाद को लेकर अक्सर विवाद देखने को मिलता है. इसी कड़ी में प्रयागराज से आई एक बड़ी खबर ने शिक्षा जगत और समाज दोनों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण से जुड़े एक संवेदनशील मामले में सख्त रुख अपनाते हुए 12वीं क्लास के दो छात्रों को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है. 

यह पूरा मामला मुरादाबाद का है, जहां दो छात्रों पर एक हिंदू छात्रा को जबरन धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने का आरोप है. छात्रा ने शिकायत में कहा था कि उसके साथ पढ़ने वाले छात्रों ने उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया. इतना ही नहीं, उस पर बुर्का पहनने और मांसाहारी खाना खाने के लिए भी दबाव बनाने के आरोप लगाए. छात्रा का यह भी आरोप है कि उसे कुरान पढ़ने के लिए कहा गया और इन सबके चलते उसकी पढ़ाई भी प्रभावित हुई.

मुस्लिम छात्रों को कोर्ट ने क्यों जमानत देने से किया इंकार?
आरोपी छात्रों ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. लेकिन अदालत ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा कि पहली नजर में मामले में कई अहम सबूत मौजूद हैं, जिनकी गहराई से जांच जरूरी है. कोर्ट ने पुलिस की केस डायरी का भी रिव्यू किया. इसमें छात्रा को जबरन बुर्का पहनाने से जुड़ा एक वीडियो साक्ष्य भी शामिल बताया गया है. इन तथ्यों के आधार पर अदालत ने माना कि मामला संगीन है और बिना पूरी जांच के आरोपियों को राहत देना उचित नहीं होगा.

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सुनवाई के दौरान अदालत ने इस बात पर भी चिंता जताई कि किसी पर अपना धर्म थोपने की कोशिश की जा रही है, और अगर ऐसे मामले नौजवानों के बीच सामने आते हैं तो यह और भी चिंताजनक है. कोर्ट ने कहा कि युवावस्था वह समय होता है जब छात्र शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में अपने कौशल को निखार सकते हैं, लेकिन ऐसे घटनाक्रम उनकी जिंदगी को प्रभावित करते हैं.

आखिर में जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि मौजूदा हालात में आरोपियों को किसी भी तरह की राहत नहीं दी जा सकती. अदालत ने मामले की संगीनता को देखते हुए विस्तृत जांच की जरूरत पर जोर दिया और याचिका को खारिज कर दिया.

बहराइच का नौजवान धर्मांतरण के आरोप से बरी
इससे पहले इसी तरह के एक मामले में बहराइच के फैजान नाम के मुस्लिम नौजवान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्मांतरण के आरोपों से बरी कर दिया था. मोहम्मद फैजान नाम के नौजवान के खिलाफ गैरकानूनी धर्मांतरण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसको चुनौती देते हुए फैजान ने हाई कोर्ट का रुख किया था. कोर्ट से फैजान ने मुकदमें को खारिज करने की मांग करते हुए बताया कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप झूठे हैं. 

मामले में एक हिंदू महिला ने फैजान पर आरोप लगाया था कि उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अगवा किया और जबरन धर्म परिवर्तन कराया. लेकिन कोर्ट में युवती ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया. उसने साफ कहा कि वह अपनी मर्जी से फैजान के साथ गई थी और पिछले तीन साल से उसके साथ रह रही है. युवती ने यह भी कहा कि वह उसी के साथ रहना चाहती है और उस पर किसी तरह का दबाव नहीं है.

"जांच अधिकारी दबाव में कर रहा था काम"
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए. अदालत ने कहा कि युवती के बयान से स्पष्ट है कि आरोपों का समर्थन नहीं होता. कोर्ट ने यह भी माना कि पहली नजर में जांच प्रभावित लगती है और ऐसा मालूम पड़ता है कि जांच अधिकारी किसी दबाव में काम कर रहा है. साथ ही, अदालत ने इस बात पर चिंता जताई कि कई मामलों में तीसरे पक्ष के जरिये शिकायत दर्ज कराई जा रही है.

हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई में शिकायतकर्ता को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है और गृह सचिव से भी स्पष्टीकरण मांगा है. अगली सुनवाई 19 मई को होगी तब तक कोर्ट ने फैजान की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए उसे तीन दिन के भीतर सुरक्षा देने का निर्देश दिया है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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