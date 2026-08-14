अमरोहा में चिकन-मटन दुकानें बंद कराने के खिलाफ PIL खारिज, HC ने कहा- "पब्लिक नहीं पब्लिसिटी इंटरेस्ट"

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Uttar Pradesh News Today: मुकद्दस सावन माह शुरू होते ही उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मांस-मछली की दुकानों को बंद करने की मांग उठने लगी, जबकि कई जगहों पर कांवड़ियों के रास्तों में पड़ने वाली अक्लियतों की दुकानों को जबरन, मुबय्यना तौर पर बंद करने के इल्जाम भी सामने आए.
इसी सिलसिले में अमरोहा में कांवड़ मार्ग से हटकर गली में मौजूद चिकन और मटन की दुकानों को बंद किए जाने का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा. हालांकि अदालत ने इस मामले में दाखिल जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया.
मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने की. अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए सख्त टिप्पणी की और कहा कि यह याचिका पब्लिक इंटरेस्ट के लिए नहीं, बल्कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट के लिए दाखिल की गई है.
दरअसल, अमरोहा में कांवड़ मार्ग से अलग एक गली में मौजूद चिकन और मटन की दुकानों को सावन मास के दौरान बंद कराए जाने का मामला सामने आया था. इसको लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई. याचिका में इल्जाम लगाया गया था कि पुलिस की तरफ से दुकानदारों को अनडेटेड नोटिस जारी किए गए हैं.
याचिका के मुताबिक, इन नोटिस में पूरे सावन मास के दौरान चिकन और मटन की दुकानों को बंद रखने की बात कही गई थी. याचिकाकर्ता ने इन अनडेटेड नोटिस को चुनौती देते हुए उन्हें रद्द करने की मांग की थी. याचिका में इस कार्रवाई को लेकर अदालत से दखल देने की गुजारिश की गई थी.
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की हैसियत और याचिका दाखिल करने के तरीके पर भी सवाल उठाया. चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता खुद अधिवक्ता हैं और उनके जरिए दाखिल की गई इस याचिका में पब्लिक इंटरेस्ट के बजाय पब्लिसिटी इंटरेस्ट ज्यादा नजर आता है.
अदालत की इस टिप्पणी के बाद हाईकोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया. यानी अमरोहा में सावन के दौरान चिकन और मटन की दुकानों को बंद किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर अदालत ने कोई राहत नहीं दी.
यह मामला ऐसे वक्त में सामने आया है, जब सावन के दौरान कांवड़ यात्रा और धार्मिक आयोजनों को देखते हुए प्रशासन की तरफ से अलग-अलग इलाकों में कई तरह के इंतजाम किए जाते हैं. इसी दौरान मांस की दुकानों को लेकर भी मुकामी सतह पर कार्रवाई और पाबंदियों के मामले सामने आते रहे हैं. अमरोहा के इस मामले में याचिकाकर्ता ने खास तौर पर उन दुकानों का हवाला दिया था, जो कांवड़ मार्ग पर नहीं बल्कि उससे अलग गली में मौजूद थीं.
याचिका में पुलिस की तरफ से जारी बताए गए अनडेटेड नोटिस और पूरे सावन मास में दुकानें बंद रखने के हुक्म को चुनौती दी गई थी. लेकिन हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका को पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ नहीं माना और इसे पब्लिसिटी इंटरेस्ट के लिए दाखिल की गई याचिका करार देते हुए खारिज कर दिया.