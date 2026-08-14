अमरोहा में चिकन-मटन दुकानें बंद कराने के खिलाफ PIL खारिज, HC ने कहा- "पब्लिक नहीं पब्लिसिटी इंटरेस्ट"

यह मामला ऐसे वक्त में सामने आया है, जब सावन के दौरान कांवड़ यात्रा और धार्मिक आयोजनों को देखते हुए प्रशासन की तरफ से अलग-अलग इलाकों में कई तरह के इंतजाम किए जाते हैं. इसी दौरान मांस की दुकानों को लेकर भी मुकामी सतह पर कार्रवाई और पाबंदियों के मामले सामने आते रहे हैं. अमरोहा के इस मामले में याचिकाकर्ता ने खास तौर पर उन दुकानों का हवाला दिया था, जो कांवड़ मार्ग पर नहीं बल्कि उससे अलग गली में मौजूद थीं.