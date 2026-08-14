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अमरोहा में चिकन-मटन दुकानें बंद कराने के खिलाफ PIL खारिज, HC ने कहा- "पब्लिक नहीं पब्लिसिटी इंटरेस्ट"

Meat Shops Ban in Amroha: यूपी के अमरोहा में सावन के दौरान कांवड़ मार्ग से अलग गली में चिकन-मटन की दुकानें बंद कराने के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने कहा कि याचिका पब्लिक इंटरेस्ट नहीं, बल्कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट के लिए दाखिल की गई थी.

Written ByAfsar Alam
Published: Aug 14, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 08:08 PM IST
अमरोहा में चिकन-मटन दुकानें बंद कराने के खिलाफ PIL खारिज, HC ने कहा- "पब्लिक नहीं पब्लिसिटी इंटरेस्ट"
Image Credit: (फाइल फोटो)

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