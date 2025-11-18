Ghaziabad Bus Blast में नहीं मिला सबूत, उसकी सजा 27 साल…HC ने इलियास को किया आजाद

Ghaziabad Bus Blast Case 1996: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साल 1996 के गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में हुए बस बम विस्फोट के मामले में अहम फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे आरोपी मोहम्मद इलियास को बड़ी राहत देते हुए उनकी दोषसिद्धि को रद्द कर दिया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा, इसलिए ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता.

जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र की डिविजन बेंच ने स्पष्ट कहा कि पुलिस के समक्ष दिया गया इलियास का कथित इकबालिया बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के तहत स्वीकार्य नहीं है. इसलिए इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. अदालत ने कहा कि इस बयान को हटाने के बाद अभियुक्त के खिलाफ कोई कानूनी रूप से मान्य साक्ष्य नहीं बचता.

बस विस्फोट में 10 लोगों की हुई थी मौत

बता दें, 27 अप्रैल 1996 को रुड़की डिपो की एक बस दिल्ली से 53 यात्रियों को लेकर चली थी. मोहन नगर से 14 और यात्री चढ़े. जैसे ही बस मोदीनगर थाना क्षेत्र पार कर रही थी, बस के आगे के हिस्से में विस्फोट हो गया. इस धमाके में 10 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 48 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए थे. बाद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतकों के शरीर से धातु के टुकड़े मिले, जबकि डॉक्टरों ने मौतों की वजह बम विस्फोट से हुआ सदमा और अत्यधिक रक्तस्राव बताया.

फोरेंसिक जांच में पाया गया कि कार्बन मिश्रित आरडीएक्स को ड्राइवर की सीट के नीचे रखा गया था और ब्लास्ट रिमोट कंट्रोल से किया गया था. अभियोजन के मुताबिक, इस हमले की साजिश अब्दुल मतीन उर्फ इकबाल, जो कथित तौर पर हरकत-उल-अंसार का जिला कमांडर था, ने मोहम्मद इलियास और तस्लीम के साथ मिलकर रची थी.

निचली अदालत ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा

इलियास मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला था और लुधियाना में रहता था. इलियास पर आरोप था कि उसे जम्मू-कश्मीर के आंतकियों ने भड़काया, इसके बाद उसने बस में बम रखने की योजना में भाग लिया. 2013 में ट्रायल कोर्ट ने सह-आरोपी तस्लीम को बरी कर दिया था, लेकिन इलियास और अब्दुल मतीन को आईपीसी की धारा 302/34, 307/34, 427/34, 120-बी, 121-ए, 124-ए और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/5 के तहत दोषी ठहराया था. दोनों को उम्रकैद सहित कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई थी.

'गवाहों के बयान असंगत, पहचान असंभव'

हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट ने पाया कि बस दिल्ली के ISBT से रवाना होने से पहले ही बम रखा गया था, इसलिए यह पता लगाना कि बम किसने रखा, व्यवहारिक रूप से असंभव था. 34 गवाहों के बयान दर्ज किए गए जिनमें यात्री, प्रत्यक्षदर्शी, जांच अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी शामिल थे, लेकिन कोई भी यह नहीं बता पाया कि विस्फोटक किसने रखा था.

जहां अभियोजन ने दावा किया था कि इलियास ने अपने पिता और भाई की मौजूदगी में बम लगाने की बात स्वीकार की थी, वहीं अदालत ने कहा कि यह ऑडियो-रिकॉर्डेड इकबालिया बयान कानूनी रूप से मान्य नहीं है और पुलिस के समक्ष दिया गया कबूलनामा सबूत नहीं माना जा सकता. अभियोजन पक्ष ने यह तर्क दिया कि टाडा कानून की धारा 15 पुलिस अधिकारी के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान को मान्यता देती है, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि टाडा का प्रभाव खत्म हो चुका है, इसलिए यह प्रावधान अब लागू नहीं होता.

बांड और जमानत देकर बरी करने का आदेश

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह भी साबित नहीं कर पाया कि इलियास ने सह-आरोपियों के साथ मिलकर बम लगाने की साजिश रची थी या विस्फोटक रखा था. इसलिए 2013 में ट्रायल कोर्ट के जरिये सुनाई गई सजा और दोषसिद्धि रद्द कर दी गई. हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इलियास को तत्काल रिहा किया जाए, अगर वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो. रिहाई के बाद उसे सीआरपीसी की धारा 437-A के तहत व्यक्तिगत बांड और दो जमानतें देनी होंगी.

