मदरसा शिक्षकों की रुकी तनख्वाह पर हाई कोर्ट सख्त, यूपी सरकार को 2 महीने का अल्टीमेटम

UP Madarsa News: उत्तर प्रदेश में मदरसों की मान्यता और शिक्षकों की रुकी हुई तनख्वाह का मामला अब अदालत की दहलीज तक पहुंच चुका है. लंबे समय से वेतन न मिलने से परेशान शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के हालिया फैसले से राहत मिलने की उम्मीद जगी है. अदालत ने साफ कर दिया है कि इस मुद्दे को अब ज्यादा देर तक लटकाया नहीं जा सकता.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कई मदरसों की मान्यता निलंबित किए जाने और वहां के शिक्षकों, कर्मचारियों की रुकी हुई तनख्वाह के मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस पूरे मामले पर दो महीने के भीतर आखिरी फैसला ले.

अदालत ने इस बात पर चिंता जताई कि जामिया अशरफिया समेत कई मदरसों के शिक्षकों और कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ा है. यह याचिका बदर आलम समेत 19 लोगों की ओर से दायर की गई थी, जिसमें जनवरी 2026 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत मदरसे की मान्यता अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई थी.

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याचिका में यह भी मांग की गई थी कि जनवरी 2026 से रोकी गई तनख्वाह तुरंत जारी की जाए. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस दिनेश पाठक ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड की जांच की. इसके बाद उन्होंने कहा कि इस मामले को लंबित रखने का कोई खास फायदा होने वाला नहीं है. हालांकि अदालत ने यह भी साफ किया कि वह मामले के बुनियादी तथ्यों पर कोई राय दिए बिना याचिका का निस्तारण कर रही है.

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सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि वेतन भुगतान से जुड़ी शिकायत का समाधान संबंधित प्राधिकारी, यानी रजिस्ट्रार के स्तर पर ज्यादा मुनासिब तरीके से किया जा सकता है. उन्होंने अदालत से गुजारिश की कि याचिकाकर्ताओं को मदरसा बोर्ड में नई अर्जी देने की इजाजत दी जाए, ताकि तय समय सीमा के भीतर इस पर फैसला लिया जा सके.

अदालत ने अपने आदेश में याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि वे तीन हफ्ते के भीतर रजिस्ट्रार इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के सामने नई अर्जी पेश करें. इसके साथ अदालत के आदेश की प्रमाणित प्रति और याचिका की स्वप्रमाणित प्रति भी जमा करनी होगी.

इसके साथ ही अदालत ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी पक्षों को सुनने के बाद कानून के मुताबिक उचित और विस्तृत आदेश जारी करें. अदालत ने यह भी कहा कि कोशिश की जाए कि अर्जी हासिल होने के दो महीने के भीतर फैसला ले लिया जाए.

इस फैसले का स्वागत टीचर्स एसोसिएशन मदरसा अरबिया उत्तर प्रदेश ने किया है. एसोसिएशन के महासचिव दीवान साहिब जमान खान ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर एसोसिएशन की ओर से पहले ही अधिकारियों को ज्ञापन भेजा गया था. उन्होंने उम्मीद जताई कि मदरसा बोर्ड के नियम 2016 के तहत शिक्षकों और कर्मचारियों की तनख्वाह का भुगतान जल्द शुरू किया जाएगा.

गौरतलब है कि राज्य में कुल 560 सहायता प्राप्त मदरसों में से 15 मदरसों की मान्यता अलग-अलग वजहों से निलंबित है. इनमें से 11 मदरसों में राज्य सरकार की ओर से वेतन का भुगतान किया जा रहा है, जबकि 4 मदरसों में गंभीर अनियमितताओं की वजह से वेतन रोका गया है.

जिन मदरसों में भुगतान रोका गया है, उनमें वाराणसी का एक मदरसा शामिल है, जहां संस्थान के संचालन को लेकर संदेह जताया गया है और इसके अलग-अलग स्थानों से संचालित होने की जानकारी मिली है. वहीं, आजमगढ़ के एक मदरसे में वित्तीय अनियमितता और धोखाधड़ी के आरोप सामने आए हैं. अलीगढ़ के एक मदरसे में बिना इजाजत जगह बदलने का मामला सामने आया है, जबकि लखनऊ के एक मदरसे में मालिकाना हक को लेकर विवाद और स्थायी जगह न होने की वजह से उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं.

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ऐसे हालात में सरकारी सहायता को रोकना जनहित में जरूरी प्रशासनिक कदम है. चूंकि यह धन सरकारी खजाने से दिया जाता है, इसलिए उसके सही इस्तेमाल को सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है.

अधिकारियों के मुताबिक, जहां भी नियमों के उल्लंघन या अनियमितता की आशंका होती है, वहां धनराशि रोकना एक कानूनी और निहायत जरुरी प्रक्रिया है. अब इस पूरे मामले में निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राज्य सरकार और संबंधित अधिकारी अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए कितनी जल्दी और किस तरह का फैसला लेते हैं, ताकि प्रभावित शिक्षकों और कर्मचारियों को राहत मिल सके.

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