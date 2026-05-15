इफ्तार पार्टी कर गंगा में हड्डियां फेंकने के केस में बड़ी राहत, HC से 8 आरोपियों को जमानत

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के काशी में गंगा नदी में नाव पर इफ्तारी करने के मामले में 8 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया गया था. इन नौजवानों पर आरोप था कि इन्होंने गोश्त खाकर उसकी हड्डी गंगा नदी में फेंकी. इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो अलग-अलग पीठों ने आठों आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली है.

आरोपियों की ओर से हलफनामा दाखिल कर माफी मांगी गई. हलफनामे में कहा गया कि वे अपने काम के लिए शर्मिंदा हैं और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे. कोर्ट का कहना था कि गंगा सिर्फ हिंदुओं की ही नहीं पूरे देश की आस्था का प्रतीक हैं. हालांकि अदालत ने माफीनामे को देखते हुए और भविष्य में गलती न दोहराने के आश्वासन पर जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. ज़मानत याचिका पर जस्टिस राजीव लोचन शुक्ल और जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की बेंच ने अलग अलग सुनवाई की. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने ज़मानत का कड़ा विरोध किया.

राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने धार्मिक स्थलों की पवित्रता से जुड़े कई महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों का हवाला देते हुए जमानत याचिका का विरोध किया. हालांकि कोर्ट ने कहा कि गंगा केवल हिंदुओं की ही नहीं, बल्कि पूरे देश की आस्था का प्रतीक है और हर धर्म के लोग इसका सम्मान करते हैं. अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी को भी गंगा को अपवित्र करने का अधिकार नहीं है, लेकिन आरोपियों के माफीनामे और अंडरटेकिंग को देखते हुए उन्हें जमानत दी जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतलब है कि मार्च 2026 में रमजान के दौरान कुछ मुस्लिम युवकों ने वाराणसी के पंचगंगा घाट के पास नाव पर इफ्तार पार्टी की थी. आरोप है कि इसमें मांसाहारी भोजन किया गया और हड्डी गंगा में फेंकी गई. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया. हालांकि मांसाहार और हड्डी फेंकने का कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया.

इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू समुदाय के लोगों ने विरोध किया और कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनकी ज़मानत अर्ज़ी वाराणसी की जिला अदालत ने खारिज़ कर दी जिसके बाद मोहम्मद आजाद अली, मोहम्मद तहसीम, निहाल अफरीदी, मोहम्मद तौसीफ और मोहम्मद अनस की जमानत याचिका पर जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला ने जमानत मंजूर कर ली. वहीं, जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने मोहम्मद समीर, मोहम्मद अहमद रजा और मोहम्मद फैजान की ज़मानत अर्जी पर सुनवाई के बाद जमानत मंजूर कर लिया.