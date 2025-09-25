मेरठ मदरसा वजीफा घोटाला निकला बेमाने; HC ने मोहसिना खान को किया सशर्त रिहा
Allahabad HC on Madrasa Scholarship Fraud Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के एक मदरसे में वजीफा घोटाले में आरोपी मोहसिना खान को सशर्त जमानत दे दी है. छह साल की जांच के बाद आरोपों को आधारहीन मानते हुए कोर्ट ने कहा कि जमानत मिलने के बावजूद उन्हें आगे की जांच में सहयोग करना होगा. कोर्ट के आदेश के बाद EOW की कार्रवाई पर सवाल खड़े होने लगे हैं. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 25, 2025, 10:30 AM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

Prayagraj News Today: उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक मदरसे में लाखों रुपये के वजीफे में भ्रष्टाचार में बड़ा मोड़ सामने आया है. जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित वजीफा घोटाले के आरोप में एक मुस्लिम महिला प्रबंधक को सशर्त जमानत दी है. इस मालमे में लगभग 6 साल पहले इकॉनोमिक्स ऑफेंस विंग (EOW) ने महिला प्रबंधक के खिलाफ वजीफा की रकम में भ्रटाचार करने के आरोप में केस दर्ज किया था.

दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वजीफा घोटाले के आरोप में जेल में बंद मदरसा प्रबंधक मोहसिना खान को सशर्त जमानत दे दी है. यह मामला मेरठ के जाकिर कॉलोनी स्थित मदरसे से जुड़ा हुआ है, जहां मोहसिना खान प्रबंधक के पद पर तैनान थीं. याची पर आरोप है कि उन्होंने मदरसे के वजीफे की 5 लाख रुपये राशि का गबन किया. 

इस मामले में 2019 में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने मदरसा प्रबंधक मोहसिना खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, लेकिन जांच के दौरान छह साल तक पर्याप्त सबूत नहीं मिलने की वजह से याची के खिलाफ कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं हो पाई. मामले की जांच के बाद याची को मदरसा प्रबंधक पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. 

इस मामले में याची मोहसिना खान की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट ने सुबूतों और जांच को आधार बनाते हुए दलील दी कि उन पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं. पूरे मामले में पुलिस ने भी जांच के दौरान यह माना कि याची के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है. हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद मोहसिना खान को सशर्त जमानत दी. 

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जमानत मिलने के बावजूद याची को जांच में मदद करनी होगी और आगे की कार्रवाई में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा. इस जमानत के बाद मदरसा प्रबंधक मोहसिना खान जेल से रिहा होने का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि, अभी पूरा मामला मामला न्यायालय की निगरानी में आगे बढ़ेगा. 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

UP NewsMeerut Madarsa Newsallahabad high court news

;