Uttar Pradesh News: बहुजन समाज वादी पार्टी (BSP) के पूर्व नेता मोहम्मद गाजी को एक आपराधिक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद गाजी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही पुलिस को 60 दिनों के भीतर इस आपराधिक मामले की जांच करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में यह स्पष्ट किया कि जब तक पुलिस इस मामले में जांच करके अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं कर देती और कोर्ट उस पर संज्ञान नहीं ले लेती, तब तक मोहम्मद गाजी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.