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इलाहाबाद हाई कोर्ट से मोहम्मद गाजी को राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

Uttar Pradesh News: बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता मोहम्मद गाजी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए पुलिस को 60 दिनों में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है. साथ ही कहा है कि जांच में सहयोग करने तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 21, 2026, 09:15 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 09:15 AM IST
इलाहाबाद हाई कोर्ट से मोहम्मद गाजी को राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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