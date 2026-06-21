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Uttar Pradesh News: बहुजन समाज वादी पार्टी (BSP) के पूर्व नेता मोहम्मद गाजी को एक आपराधिक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद गाजी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही पुलिस को 60 दिनों के भीतर इस आपराधिक मामले की जांच करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में यह स्पष्ट किया कि जब तक पुलिस इस मामले में जांच करके अंतिम रिपोर्ट कोर्ट में पेश नहीं कर देती और कोर्ट उस पर संज्ञान नहीं ले लेती, तब तक मोहम्मद गाजी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.
मोहम्मद गाजी के खिलाफ 27 अप्रैल, 2026 को बिजनौर जिले के शेरकोट पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज कराया गया. मोहम्मद गाजी ने अपराध संख्या 74/2026 के रूप में दर्ज 27 अप्रैल, 2026 की FIR को रद्द करने की मांग करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की थी. मोहम्मद गाजी की इस याचिका पर बीते शनिवार (20 जून) को जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विवेक सरन की खंडपीठ ने सुनवाई की. दोनों पक्षों को सुनने के बाद दो जजों की खंडपीठ ने मोहम्मद ग़ाज़ी को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी है.
याचिका में शेरकोट पुलिस स्टेशन में अपराध संख्या 74/2026 के रूप में दर्ज 27 अप्रैल, 2026 की FIR को रद्द करने की मांग की गई थी. इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराएं शामिल हैं, जिनमें 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(1), 352, 351(2) और 109(1) शामिल हैं. दो जजों की खंडपीठ ने शोभित नेहरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में स्थापित मिसाल को ध्यान में रखते हुए मामले का निपटारा किया. कोर्ट ने कहा कि जांच अभी चल रही है और इसे 60 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए.
अपने आदेश में, हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि जांच लंबित रहने के दौरान और पुलिस रिपोर्ट पर संबंधित कोर्ट द्वारा संज्ञान लिए जाने तक मोहम्मद ग़ाज़ी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह सुरक्षा जांच में उनके पूर्ण सहयोग पर निर्भर है. इसमें यह भी कहा गया कि सहयोग न करने की स्थिति में, अधिकारी सुरक्षा वापस लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र होंगे.