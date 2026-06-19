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अगली सुनवाई तक मस्जिद हटाने की कार्रवाई पर रोक, हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत

Allahabad HC On Bahraich Mosque Dispute: बहराइच के काजीजोत स्थित मस्जिद को हटाने की प्रस्तावित कार्रवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिलहाल रोक लगा दी है. अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले में आगे कोई भी कदम उसके अगले आदेश के बाद ही उठाया जाएगा. अब इस विवाद पर सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 19, 2026, 10:54 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:54 AM IST
अगली सुनवाई तक मस्जिद हटाने की कार्रवाई पर रोक, हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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