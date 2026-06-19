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Allahabad HC On Bahraich Mosque Dispute: हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहराइच-नानपारा हाईवे (NH-927) पर काजीजोत में स्थित मस्जिद को हटाने की कोशिश की. लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि अब कोई भी कार्रवाई इस कोर्ट के अगले आदेश के तहत ही की जाएगी. हाई कोर्ट के इस निर्देश के बाद जहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मस्जिद हटाने की प्रस्तावित कार्रवाई पर रोक लग गई है, वहीं कार्रवाई के बहाने नफरत फैलाने वालों के मंसूबे भी फेल हो गए हैं.
बीते 15 जून को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रशांत कुमार बजेटी ने सिटी मजिस्ट्रेट को लेटर लिखा और नेशनल हाईवे 1927 के तहत सोहरावर काजी जोत गांव में कथित अतिक्रमण (केलू मस्जिद) को हटाने और पुलिस फोर्स की तैनाती के लिए 16 जून की तारीख तय करने की गुजारिश की थी.
कानूनी ज़रूरतों को पूरा किए मस्जिद के खिलाफ नहीं की जाएगी कार्रवाई!
यह लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. स्थिति की सेंसिटिविटी को समझते हुए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अक्षय त्रिपाठी ने निर्देश दिया था कि सभी कानूनी ज़रूरतों को पूरा किए बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी. साथ ही, प्रभावित पक्षों को नोटिस देने, ज़मीन की पैमाइश करवाने और फैक्ट्स वेरिफ़ाई करने के बाद ही कोई फ़ैसला लिया जाएगा.
इस तारीख को होगी अगली सुनवाई
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में वक्फ नंबर 1249 मस्जिद सोहरावा के केयरटेकर शाहिद अली और अन्य ने सैयदा करम आजाद एडवोकेट के ज़रिए अर्जेंट मैटर के तौर पर एक पिटीशन फाइल की थी. इस पर अर्जेंट सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की जस्टिस सुरभन्या और प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने निर्देश दिया कि आगे कोई भी एक्शन इस कोर्ट के अगले ऑर्डर के तहत होगा. इस पर संज्ञान लेते हुए अगली सुनवाई के लिए 22 जून की तारीख तय की है.