Allahabad HC On Bahraich Mosque Dispute: हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहराइच-नानपारा हाईवे (NH-927) पर काजीजोत में स्थित मस्जिद को हटाने की कोशिश की. लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि अब कोई भी कार्रवाई इस कोर्ट के अगले आदेश के तहत ही की जाएगी. हाई कोर्ट के इस निर्देश के बाद जहां नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मस्जिद हटाने की प्रस्तावित कार्रवाई पर रोक लग गई है, वहीं कार्रवाई के बहाने नफरत फैलाने वालों के मंसूबे भी फेल हो गए हैं.