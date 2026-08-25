/स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

Allahabad HC Hijab Verdict Row: हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने कहा है कि हिजाब इस्लामिक आस्था का जरूरी हिस्सा नहीं है. प्रयागराज के टीपीएस स्कूल की छात्रा के हिजाब पहनने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए ये टिप्पणी की है. छात्रा सुकैना रिज़वी की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. छात्रा ने स्कूल में धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का हवाला देकर हिजाब पहनने की इजाजत का निर्देश दिए जाने की मांग हाईकोर्ट से की थी, जिस पर जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की डिविजन बेंच ने सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया.