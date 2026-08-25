/स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

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Allahabad HC Hijab Verdict Row: हिजाब को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने कहा है कि हिजाब इस्लामिक आस्था का जरूरी हिस्सा नहीं है. प्रयागराज के टीपीएस स्कूल की छात्रा के हिजाब पहनने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए ये टिप्पणी की है. छात्रा सुकैना रिज़वी की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. छात्रा ने स्कूल में धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का हवाला देकर हिजाब पहनने की इजाजत का निर्देश दिए जाने की मांग हाईकोर्ट से की थी, जिस पर जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की डिविजन बेंच ने सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया.
हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद सुनाए गए अपने फैसले में कहा कि जब तक किसी शैक्षणिक संस्थान की यूनिफॉर्म नीति निष्पक्ष, गैर-भेदभावपूर्ण और अनुशासन बनाए रखने के लिए लागू की गई है, तब तक संस्थान के ड्रेस कोड का पालन करना जरूरी है. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूलों में एक समान यूनिफॉर्म लागू करने का उद्देश्य छात्रों के बीच सामाजिक समानता, आर्थिक और धार्मिक अंतर को मिटाकर एक धर्मनिरपेक्ष सुरक्षित और अनुशासित माहौल तैयार करना है.
अगर व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर छात्रों को यूनिफॉर्म में मन मुताबिक बदलाव की छूट दी जाएगी, तो इससे स्कूल के ड्रेस कोड का मूल मकसद ही खत्म हो जाएगा. याची छात्रा का कहना था कि वह स्कूल में 11वीं कक्षा में दाखिले के समय यूनिफार्म के साथ हिजाब की इजाजत मांगी थी, छात्रा ने कहा कि वह कक्षा 6 से 10 तक इसी स्कूल में हिजाब पहन कर पढ़ती रही है, इसलिए उसे आगे भी इसकी छूट दी जानी चाहिए।याचिका में कहा गया कि हिजाब पहनना उसके धार्मिक अधिकार, निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत संरक्षित है, हालांकि हाईकोर्ट ने याची की दलीलों को सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया.