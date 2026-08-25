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स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

Allahabad HC Hijab Verdict Row: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिजाब को इस्लामिक आस्था का जरूरी हिस्सा मानने से इनकार करते हुए छात्रा की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि स्कूल की निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण यूनिफॉर्म नीति का पालन सभी छात्रों के लिए जरूरी है. समान यूनिफॉर्म से स्कूलों में अनुशासन, समानता और धर्मनिरपेक्ष माहौल को बढ़ावा मिलता है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 25, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 03:05 PM IST
स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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