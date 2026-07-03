/Dalmandi: प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी नहीं बचा सका मस्जिदें, इलाहाबाद HC ने खारिज की याचिका

Allahabad HC Dalmandi Bulldozer Drive: उत्तर प्रदेश के वाराणसी के दालमंडी में पिछले कई महीनों से बुलडोजर अभियान के तहत लोगों के घरों, दुकानों और मस्जिदों को ध्वस्त किया जा रहा है. इस बुलडोजर अभियान से सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग प्रभावित हुए हैं. दालमंडी में यह बुलडोजर अभियान सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के नाम पर चल रहा है. इसी कड़ी में दालमंडी में 6 मस्जिदों पर ध्वस्तीकरण का खतरा मंडरा रहा था, जिसे रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस मामले में राहत नहीं मिली. जिन मस्जिदों को बचाने के लिए याचिका दायर की गई थी, उनके नाम अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद, मस्जिद रंगीले शाह, मस्जिद अली रज़ा खान, मस्जिद करीमुल्लाह बेग, मस्जिद निसारन और मस्जिद संगमरमर.