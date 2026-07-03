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Dalmandi: प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी नहीं बचा सका मस्जिदें, इलाहाबाद HC ने खारिज की याचिका

Allahabad HC Dalmandi Bulldozer Drive: वाराणसी के दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत छह मस्जिदों के हिस्सों को हटाने के खिलाफ दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप की रक्षा करता है, लेकिन सार्वजनिक उद्देश्य से किए गए अधिग्रहण और बुनियादी ढांचे के विकास पर रोक नहीं लगाता. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jul 03, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:14 AM IST
Dalmandi: प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी नहीं बचा सका मस्जिदें, इलाहाबाद HC ने खारिज की याचिका
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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