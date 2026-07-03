/Dalmandi: प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी नहीं बचा सका मस्जिदें, इलाहाबाद HC ने खारिज की याचिका

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Allahabad HC Dalmandi Bulldozer Drive: उत्तर प्रदेश के वाराणसी के दालमंडी में पिछले कई महीनों से बुलडोजर अभियान के तहत लोगों के घरों, दुकानों और मस्जिदों को ध्वस्त किया जा रहा है. इस बुलडोजर अभियान से सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग प्रभावित हुए हैं. दालमंडी में यह बुलडोजर अभियान सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण के नाम पर चल रहा है. इसी कड़ी में दालमंडी में 6 मस्जिदों पर ध्वस्तीकरण का खतरा मंडरा रहा था, जिसे रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस मामले में राहत नहीं मिली. जिन मस्जिदों को बचाने के लिए याचिका दायर की गई थी, उनके नाम अंजुमन इंतेज़ामिया मस्जिद, मस्जिद रंगीले शाह, मस्जिद अली रज़ा खान, मस्जिद करीमुल्लाह बेग, मस्जिद निसारन और मस्जिद संगमरमर.
दरअसल, दुकानदार सैय्यद राशिद अली समेत दीगर 6 दुकानदारों (जो किराएदार हैं) ने दालमंडी में सड़क चौड़ीकरण परियोजना, खुद की बेदखली और क्षेत्र की 6 प्राचीन मस्जिदों के हिस्सों को हटाए जाने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इस याचिका में साल 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया गया था और मांग की गई थी कि संबंधित 6 प्राचीन मस्जिदों के स्वरूप बदलने से रोका जाए. इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस अरुण कुमार की डिविजन बेंच ने अपना आदेश सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी. पिछले सप्ताह हाईकोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सिर्फ धार्मिक स्वरूप को बदलने पर रोक लगाता है. हाईकोर्ट ने कहा कि अवामी मकसद के लिए ऐसी संपत्तियों के अधिग्रहण से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रोक नहीं लगाता है. हाईकोर्ट ने कहा सड़क चौड़ीकरण और बुनियादी ढांचे के विस्तार को पूजा स्थल अधिनियम नहीं रोकता,
क्या कमाई के जरिए और इबादत के अधिकार को खत्म करके सार्वजनिक उद्देश्य की प्राप्ति होगी?
सैय्यद राशिद अली समेत दीगर दुकानदारों की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि प्राचीन मस्जिदों को ध्वस्त किया जा रहा है, ध्वस्तीकरण से हजारों लोगों की कमाई का जरिया और उन्हें इबादत के अधिकार से वंचित करके किसी सार्वजनिक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी. याचिका में कहा गया कि चौड़ीकरण की जद में आने वाली मस्जिदें 15 अगस्त 1947 के पहले से अस्तित्व में थीं, इन मस्जिदों का ध्वस्तीकरण पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन है. याचिका में अधिग्रहण को पूरी तरह से मनमाना और अवैध बताया गया था.
'याची जिन मांगों को लेकर आए हैं, वह उन मांगों के हकदार नहीं हैं'... इलाहाबाद HC
हालांकि हाईकोर्ट ने याचियों की इन दलीलों को अजीबोगरीब करार दिया. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि याची किराएदार हैं, संबंधित संपत्तियों के वह मालिक नहीं हैं, ऐसे में किराएदारों का अधिग्रहण को चुनौती देने का अधिकार भी सीमित है. हाईकोर्ट ने कहा हमारा मानना है कि याची मुख्य रूप से अपना व्यवसाय और आजीविका के श्रोत की रक्षा के लिए आए हैं, न कि संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए कोर्ट आए हैं. हाईकोर्ट ने साफ कहा कि याची जिन मांगों को लेकर आए हैं उनमें वह किसी के भी हकदार नहीं हैं.