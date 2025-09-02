Allahabad हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, UP सरकार के इस फैसले से नाराज है अरबी मदरसा कमेटी
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2905837
Zee SalaamIndian Muslim

Allahabad हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, UP सरकार के इस फैसले से नाराज है अरबी मदरसा कमेटी

Uttar Pradesh News: अरबी मदरसा कमेटी उत्तर प्रदेस सरकार के एक फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई है. इस आदेश के मुताबिक आर्थिक अपराध शाखा को राज्य के 558 मदरसों का निरीक्षण करने का आदेश दिया गया था. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 02, 2025, 11:53 AM IST

Trending Photos

Allahabad हाई कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब, UP सरकार के इस फैसले से नाराज है अरबी मदरसा कमेटी

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में मदरसों की वैधता की जांच और बुलडोजर कार्रवाई से तंग आकर अरबी मदरसा कमेटी ने हाई कोर्ट का रुख किया है. अरबी मदरसा कमेटी की याचिका पर हाई कोर्ट ने सरकार से 4 महीने के भीतर जवाब देने को कहा है. 

इस मामले में अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होनी है. दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर राज्य के 558 सरकारी मदरसों का निरीक्षण करने का आदेश दिया था. यह निरीक्षण आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा की जानी थी. उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश के खिलाफ अरबी मदरसा कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में याचिका दायर की थी. 

वहीं, मदरसा अरबिया के शिक्षक संघ ने भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बार-बार निरीक्षण करने के आदेश पर नाराजगी व्यक्त की है. बीते सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में अरबी मदरसा कमेटी की याचिका पर सुनवाई हुई. इस याचिका की सुनवाई जस्टिस संगीता चंद्र और जस्टिस बृज राज सिंह कर रहे हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

गौरतल है कि अरबी मदरसा उत्तर प्रदेश की प्रबंधक कमेटी के सदर अयाज मुस्तफा खान ने यह याचिका दायर की है. हाई कोर्ट में अरबी मदरसा कमेटी की ओर से वरिष्ठ वकील बीके सिंह, मोहम्मद अली औसाफ और गौरी शंकर मोर पेश हुए. वहीं, यूपी सरकार की मदरसा बोर्ड की ओर से सरकारी वकील अफजाल अहमद सिद्दीकी अदालत में पेश हुए. 

उत्तर प्रदेश सरकार के वकील अफजाल अहमद सिद्दीकी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर को होनी है और हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले पर जवाब दाखिल करने को कहा गया है. 

उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार मदरसों को लेकर सख्त रुख अपना चुकी है. उत्तर प्रदेश प्रशासन की ओर से कथित अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अवैध मदरसों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है. 

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsmuslim newsToday NewsArabic Madrasa CommitteeMadrasa inspection

Trending news

Sudan
Sudan में भयानक लैंडस्लाइड, पूरा गांव ज़मींदोज़; 1 हजार लोगों की मौत
madhya pradesh news
युवती ने शादी और धर्म परिवर्तन से किया इंकार, राशीद ने आपत्तिजनक वीडियो किया वायरल
Rabi al Awwal
कांवड़ पर मीट तो रबीउल अव्वल पर हो शराब बैन; AIMIM लीडर ने की बड़ी मांग
Palestine news
Masjid Al Aqsa के अंदर इजरायल ने शुरू की खुदाई, वीडियो वायरल होने पर मचा बवाल
Afghanistan
Afghanistan में भूकंप से 850 लोगों की मौत; तालिबान ने लगाई मदद की गुहार
Gaza Hamas War
Trump के Gaza Takeover प्लान पर क्या बोला Hamas? दी तीखी प्रतिक्रिया
Iraq
Iraq सरकार ने फिर तामीर की 850 साल पुरानी मस्जिद, इस्लामिक स्टेट ने बम से की थी तबाह
Lakhimpur News
UP: लखीमपुर खीरी में तिरंगे की जगह फहराया फिलिस्तीन का झंडा, आरोपी सद्दाम गिरफ्तार
Sharjeel Imam Bail News
जेल या आजादी? दिल्ली HC कल सुनाएगा शरजील इमाम-उमर खालिद पर अहम फैसला
Germany Afghan Refugees
तालिबान से जान बचाकर निकले अफगानियों को जर्मनी देगा शरण; इस देश से भरेंगे उड़ान
;