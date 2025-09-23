इलाहाबाद HC से UP सरकार को झटका, मदरसों की जांच पर दिया बड़ा फैसला
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2933338
Zee SalaamIndian Muslim

इलाहाबाद HC से UP सरकार को झटका, मदरसों की जांच पर दिया बड़ा फैसला

Uttar Pradesh News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार द्वारा अनुमोदित मदरसों की आर्थिक अपराध शाखा (IOW) द्वारा की जा रही जांच पर रोक लगा दी है. साथ ही इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय मानवाधिकार आयोग समेत 18 विरोधी पक्षों को 4 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करने का आदेश दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Sep 23, 2025, 11:21 AM IST

Trending Photos

इलाहाबाद HC से UP सरकार को झटका, मदरसों की जांच पर दिया बड़ा फैसला

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में मदरसों के खिलाफ आर्थिक जांच, वैधता की जांच समेत कई प्रकार की जांच हो रही है. साथ ही मदरसों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी की जा रही है. इन सब के बीच इलाहाबाद से राहत देने वाला एक फैसला सामने आया है. दरअसल, केंद्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा अनुमोदित मदरसों की जांच आर्थिक अपराध शाखा (IOW) कर रही थी. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों की जांच पर रोक लगा दी है. 

केंद्रीय मानवाधिकार आयोग ने सरकार द्वारा अनुमोदित मदरसों में आलीम, फाजिल के वेतन भुगतान पर आपत्ति जताई थी और इसे वित्तीय भ्रष्टाचार करार दिया था. मदरसा के खिलाफ IOW द्वारा की जा रही जांच के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में मदरसा अरबिया यूपी और प्रबंध समिति मदरसा मदीनतुल उलूम जलालीपुरा की ओर से रिट याचिका दायर की गई थी. 

इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने मदरसा के पक्ष में फैसला सुनाया है और IOW की जांच पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय मानवाधिकार आयोग समेत सभी 18 विरोधियों से इस मामले पर चार हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

हाई कोर्ट के डिवीजन पीठ ने इस मामले को 7 नवंबर 2025 को फिर से पेश करने का आदेश दिया गया है. बता दें कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस सरिल  श्रीवास्तव और जस्टिस अमिताभ कुमार रॉय की पीठ कर रही है. वहीं, अदालत ने एसोसिएशन के वकीलों जीके सिंह, प्रशांत शुक्ला, मोहम्मद अली औसाफ और एचपी शाही की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि आयोग कोई सेवा न्यायाधिकरण नहीं है और मदरसों में नियुक्तियों की जाँच उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है.

इस फैसले से खासकर कामिल, फाजिल की साख वाले नियुक्त शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक ही व्यक्ति ने मानवाधिकार आयोग में 558 मदरसों के खिलाफ 55 शिकायतें दर्ज कराई थीं, जिसके आधार पर वेतन भुगतान रोकने और आर्थिक अपराध शाखा (IOW) से जांच कराने का आदेश जारी किया गया था.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsAllahabad HC Madarsa Casemuslim newsToday News

Trending news

Delhi News
Delhi: अधिकारियों ने पकड़ा माथा! प्लेन में ऐसे छिपकर भारत पहुंचा अफगानी बच्चा
Egypt
Egypt: मां की भूख हड़ताल और ब्रिटेन का दबाव, ऐसे मिली इस मुस्लिम एक्टिविस्ट को रिहाई
Italy violent protest
Gaza के लिए इटली की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन, मेलोनी के इस फैसले से नाराज हुए लोग
azam khan
Azam Khan की रिहाई में क्यों आई अड़चन? अब इस वक्त होंगे रिहा
gaza
Gaza के लिए ट्रंप के शांति प्रस्ताव में क्या है, जिसे मिल रहा है खूब समर्थन?
Uttar Pradesh news
कुरआन तक महदूद है इस्लाम की बराबरी; पठानों के कब्रिस्तान में अंसारी को जगह नहीं !
Aligarh
Aligarh: लाठी-डंडो से की पिटाई और लगवाए JSR के नारे, इमाम ने लगाए गंभीर आरोप
Uttar Pradesh news
मुसलमानों के खिलाफ एक और प्रोपेगेंडा फिल्म; 'उदयपुर फाइल्स' के बाद 'संभल फाइल्स'
Sudan
इस मुस्लिम देश में भयानक ड्रोन अटैक, 70 लोगों की मौत 11 बच्चे शामिल
france news
फिलिस्तीन को मिला फ्रांस का साथ, मैक्रों के ऐलान से नाराज होंगे नेतन्याहू
;