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Allahabad High Court on UP Minority Commission: यूपी माइनॉरिटी कमीशन के गठन में देरी से इलाहाबाद हाईकोर्ट नाराज हो गया है. कोर्ट चीफ सेक्रेटरी को भी तलब कर सकती है. यूपी माइनॉरिटी कमीशन के गठन से जुड़ी सुनवाई के दौरान यूपी के कई सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे. उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने अपना पर्सनल एफिडेविट फाइल किया. सीनियर अधिकारियों ने कहा कि उनकी तरफ से कोई फेवरिटिज्म नहीं किया गया और माइनॉरिटी कमीशन को कम किया गया, जिसे अप्रूवल के लिए हमारे हायर लेवल पर भेजा गया है.
हालांकि,एडवोकेट डॉ. शमशेर जगराना ने एफिडेविट पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें कई तारीखें सिर्फ ऑफिशियल एक्शन का इंप्रेशन देने के लिए बताई गई हैं, जिससे कमीशन बनाने में असल में कोई ठोस प्रोग्रेस नहीं हुई है. उन्होंने आगे कहा कि सरकार और चीफ सेक्रेटरी इस मुद्दे पर कन्फ्यूजन में हैं. दलीलें सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने ऑफिशियल एफिडेविट पर कड़ी नाराजगी जताई और कहा कि अगर यही स्थिति बनी रही तो कोर्ट को चीफ सेक्रेटरी को पर्सनली बुलाना पड़ेगा. इस पर राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कमेटी बनाने के लिए टाइम लिमिट देने की रिक्वेस्ट की.
कोर्ट ने शाम 6:00 बजे का समय तय करते हुए राज्य सरकार को कारपेट कॉटन कम करने के बारे में जरूरी एक्शन लेने का निर्देश दिया. वहीं, उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन के पूरा होने में लगातार हो रही देरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सरकार ने कड़ी नाराज़गी जताई. इलाहाबाद चीफ जस्टिस को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) की सुनवाई के दौरान बताया गया कि माइनॉरिटी कमीशन के हल न करने की वजह से हजारों शिकायतें सालों से पेंडिंग हैं, जो न्याय मिलने में एक बड़ी रुकावट है, जिन वकीलों ने सिर्फ चीन की तरफ से फाइल की गई पिटीशन का जवाब दिया है.
डॉ. मुशीर और अनाने के मुताबिक, पिटीशन फाइल की गई है कि वॉटर स्कारसिटी कमीशन को तुरंत खत्म करने से प्रेग्नेंसी या बच्चे के जन्म की संभावना हो सकती है. कोर्ट ने इशारा किया है कि तैयारी की कमी माइनॉरिटी बबल से जुड़ी है और रातें लंबी होने की वजह से सरकार हमेशा की तरह काम करती रही है. ध्यान रहे कि इस मामले की पिछली सुनवाई जुलाई 2026 को हुई थी, जिसमें कोर्ट ने सरकार से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी थी. पिछली सुनवाई के दौरान दिए गए ऑर्डर को असरदार तरीके से लागू न करने की वजह से कोर्ट ने अमिनी रोकी के ऑर्डर पर पर्सनल हियरिंग की मांग की थी.