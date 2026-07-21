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UP माइनॉरिटी कमीशन के गठन में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, चीफ सेक्रेटरी को तलब करने की चेतावनी

Allahabad High Court on UP Minority Commission: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने UP माइनॉरिटी कमीशन के गठन में देरी पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है. सरकार के हलफनामे पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर जल्द ही ठोस प्रगति नहीं हुई, तो मुख्य सचिव को व्यक्तिगत रूप से तलब करना पड़ सकता है.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 21, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:11 PM IST
UP माइनॉरिटी कमीशन के गठन में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, चीफ सेक्रेटरी को तलब करने की चेतावनी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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