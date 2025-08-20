अब्बास अंसारी को इलाहाबाद HC से मिली बड़ी राहत, विधायकी फिर से हुई बहाल

Abbas Ansari News: दिवंगत विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने भड़काऊ भाषण मामले में निचली अदालत की 2 साल की सजा को पलटते हुए सजा रद्द कर दी है. अब्बास अंसारी यूपी की मऊ विधानसभा सीट से विधायक थे. निचली अदालत के फैसले के बाद उनकी विधानसभा से सदस्यता रद्द कर दी गई थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब्बास अंसारी की विधानसभा की सदस्यता फिर से बहाल हो गई है.

न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई क. हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालत में लंबित अपील का नियमानुसार निपटारा किया जाए. अब्बास अंसारी की तरफ से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने पक्ष रखा, जबकि यूपी सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा और अपर महाधिवक्ता एमसी चतुर्वेदी ने दलीलें पेश कीं. उन्होंने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट मऊ के फैसले पर रोक का विरोध किया. वहीं, कोर्ट के इस फैसले से साफ हो गया है कि अब मऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव नहीं होंगे. फिलहाल अब्बास अंसारी की विधायकी फिर से बहाल हो जाएगी.

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अब्बास ने एक बैठक के दौरान अधिकारियों के हिसाब-किताब को लेकर बयान दिया था. इस बयान के बाद देश भर में भारी बवाल हुआ था. वहीं, इलेक्शन कमीशन ने विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था.कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा और 3000 रुपये का जुर्माना लगाया था. इस मामले पर 31 मई को फैसला आया और 1 जून को विधानसभा सचिवालय ने मऊ सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया.

हाईकोर्ट का कब किया रुख

वहीं, अब्बास अंसारी ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ जिला अदालत का रुख किया, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई. जिसके बाद वह इलाहाबाद हाईकोर्ट गए और आज हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया. इस फैसले से अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिली है.