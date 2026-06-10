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गाजियाबाद-नोएडा केस से पुलिस ने निया लिया सबक, मुस्लिम शख्स को हिरासत में रखने पर HC ने की फजीहत

Allahabad HC on Muslims Illegal Detention Case: प्रयागराज में एक मुस्लिम शख्स को आठ दिन तक अवैध हिरासत में रखने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है. कोर्ट ने पीड़ित को यूपी सरकार से मुआवजा देने का आदेश दिया है. अदालत ने पुलिस के जरिये गाजियाबाद में एक मुस्लिम परिवार के खिलाफ की गई कार्रवाई का जिक्र करते हुए अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े किए.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 10, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 06:27 PM IST
गाजियाबाद-नोएडा केस से पुलिस ने निया लिया सबक, मुस्लिम शख्स को हिरासत में रखने पर HC ने की फजीहत
Image Credit: (फाइल फोटो)

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