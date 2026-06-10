Uttar Pradesh News Today: सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सख्त आदेशों के बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है. बीते साल दिसबंर 2025 में नोएडा के थाने में महिला वकील को बंधक बनाने और यौन शोषण का मामला सामने आया था. इस घटना को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. साथ शीर्ष अदालत ने 126 थानों की फुटेज डीलीट या नष्ट न करने, सील बंद लिफाफे में पेश करने, और उस घटना वाले दिन सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे.