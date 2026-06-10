राज्य चुनें
Uttar Pradesh News Today: सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सख्त आदेशों के बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है. बीते साल दिसबंर 2025 में नोएडा के थाने में महिला वकील को बंधक बनाने और यौन शोषण का मामला सामने आया था. इस घटना को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. साथ शीर्ष अदालत ने 126 थानों की फुटेज डीलीट या नष्ट न करने, सील बंद लिफाफे में पेश करने, और उस घटना वाले दिन सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे.
देश की शीर्ष अदालत ने इस मामले में यूपी पुलिस की कार्यशैली को देखते हुए जांच के आदेश दिए थे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस के रवैये में कोई सुधार देखने को मिला है. नोएडा में महिला वकील की तरह प्रयागराज में भी पुलिस के जरिये एक मुस्लिम शख्स को अवैध तरीके से कैद में रखने का मामला सामने आया. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक इस मामले में व्यक्तिगत आजादी को सर्वोपरि बताते हुए सख्त रुख अपनाया है.
मुस्लिम शख्स के अवैध हिरासत पर हाईकोर्ट सख्त
अदालत ने साफ कहा कि किसी भी बेगुनाह शख्स को कानून में तय प्रक्रिया का पालन किए बिना जेल नहीं भेजा जा सकता. यही वजह है कि हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम शख्स को आठ दिन तक अवैध रूप से जेल में रखने के मामले में न सिर्फ नाराजगी जताई, बल्कि मुआवजा देने का भी आदेश दिया.
मंसूर अहमद उर्फ लल्लू नाम के शख्स प्रयागराज पुलिस की तरफ से की गई इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसके बाद हाईकोर्ट की जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच पीड़ित मंसूर अहमद उर्फ लल्लू ने याचिका पर सुनवाई कर रही थी. मामले की जांच के दौरान अदालत ने पाया कि मंसूर अहमद को आठ दिनों तक अवैध रूप से न्यायिक हिरासत में रखा गया. अदालत ने इसे शख्स की आजादी का खुला उल्लंघन करार दिया.
मजिस्ट्रेट और एसीपी ने किया कानून का उल्लंघन
हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि पीड़ित को दो लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए. यह रकम राज्य सरकार को छह हफ्ते के भीतर अदा करनी होगी. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि बारा क्षेत्र के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (ACP) और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं 170, 126 और 135 का गंभीर उल्लंघन किया है.
अदालत के मुताबिक, संबंधित व्यक्ति को सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए पर्सनल बॉन्ड देने का मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा करने के बजाय उसे सीधे जेल भेज दिया गया. अदालत ने यह भी कहा कि पूरे मामले की जांच कर जुर्माने की रकम ACP वेद व्यास मिश्रा की सैलरी से वसूलने की प्रक्रिया शुरू की जाए. फिलहाल वेद व्यास मिश्रा वर्तमान में भी प्रयागराज में पोस्टेड हैं.
एसीपी की जेब से पीड़ित को मिलेगा मुआवजा
हाईकोर्ट ने अपने हालिया गाजियाबाद फैसले का भी हवाला दिया. अदालत ने कहा कि वहां भी इसी तरह की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए थे. उस फैसले में स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि ऐसे मामलों में सिर्फ पर्सनल बॉन्ड लिया जाए और गैरजरूरी हिरासत से बचा जाए. अदालत ने यह भी कहा था कि अगर किसी शख्स को 24 घंटे से ज्यादा समय तक अवैध रूप से हिरासत में रखा जाता है, तो उसे हररोज 25 हजार रुपये मुआवजा दिया जाए.
हाईकोर्ट की बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि मुआवजा देने के बाद राज्य सरकार बारा के एसीपी के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच कराएगी. अगर जांच में उनकी जिम्मेदारी तय होती है, तो मुआवजे की पूरी राशि संबंधित अधिकारी की सैलरी से वसूल की जाएगी. अदालत ने प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट की कार्यप्रणाली पर भी चिंता जताई. न्यायालय ने कहा कि पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रेटी शक्तियां दी गई हैं, लेकिन उनका नाजायज किया जा रहा है. शांति भंग की आशंका के नाम पर लोगों को लंबे समय तक जेल भेजा जा रहा है, जबकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता.
"हजारों लोगों को पुलिस ने हिरासत में रखा"
हाईकोर्ट ने प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि 14 सितंबर 2026 तक इस आदेश के अनुपालन की विस्तृत रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रयागराज के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड की भी जांच की. इन रिकॉर्ड्स से चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए. साल 2024 में ऐसे प्रावधानों के तहत 283 लोगों को हिरासत में लिया गया था. साल 2025 में यह संख्या बढ़कर 1,321 हो गई, जबकि साल 2026 में अब तक 721 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है.
क्यों सवालों के घेर में रही है यूपी पुलिस की कार्यशैली
इस तरह तीन सालों में कुल 2,325 लोगों को हिरासत में रखा गया. अदालत के मुताबिक, इनमें से कई लोगों को एक हफ्ते से लेकर 20 दिनों तक जेल में रखा गया था. इन तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत आजादी की रक्षा को लोकतंत्र की बुनियादी जरुरत बताते हुए कानून के नाजायज इस्तेमाल पर चिंता का इजहार किया.
ऐसा पहली बार नहीं है, जब यूपी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. यूपी पुलिस के एनकाउंटर और गिरफ्तारियों के खिलाफ अक्सर मानवाधिकार संगठन सवाल उठाते रहे हैं. उत्तर प्रदेश सरकार के मुताबिक, मार्च 2017 से मई 2026 तक राज्य में 17,043 पुलिस एनकाउंटर हुए, जिनमें 289 आरोपित अपराधी मारे गए और 34,253 लोगों को गिरफ्तार किया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन मामलों में ज्यादातर प्रभावितों का ताल्लुक मुस्लिम समुदाय से था.
इसी तरह यूपी पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2017 से अगस्त 2020 के बीच एनकाउंटर में मारे गए 125 लोगों में 47 मुसलमान थे, जो कुल मृतकों का लगभग 37 फीसदी था. इस आंकड़े को लेकर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और मुस्लिम संगठनों ने सवाल उठाए थे कि राज्य में मुसलमानों की आबादी के अनुपात और एनकाउंटर में मारे गए लोगों के अनुपात की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए. हालांकि राज्य सरकार और पुलिस का कहना रहा है कि कार्रवाई मजहब के आधार पर नहीं, बल्कि अपराध और कानून-व्यवस्था के आधार पर की गई.
गाजियाबाद मुस्लिम फैमिली के खिलाफ फर्जी एंकाउंटर केस
इसी तरह की घटना गाजियाबाद में देखने को बीते माह मिली थी. जब यूपी पुलिस का खौफनाक चेहरा देखकर आम लोग सहम उठे थे. एक महिला ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए आरोप लगाया है कि उसके बेटे और उसके साथियों को अवैध रूप से हिरासत में रखने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ फर्जी मुठभेड़ की कहानी गढ़ दी.
महिला ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल कर वेव सिटी थाना, सिहानी गेट थाना और एसटीएफ से जुड़े 16 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है. मामले को गंभीर मानते हुए अदालत ने वेव सिटी थाना पुलिस से 30 मई तक रिपोर्ट मांगी थी. अर्जी में महिला ने कहा है कि 11 मई को पुलिस उसके घर पहुंची और उसके शौहर व बेटे को थाने ले गई. बाद में शौहर को छोड़ दिया गया, लेकिन बेटे सुहेल और उसके साथियों जुबैर, फिरोज को कथित तौर पर अवैध हिरासत में रखा गया.
महिला का आरोप है कि बाद में पुलिस ने इन युवकों के खिलाफ फर्जी मुठभेड़ का मामला तैयार कर उन्हें अपराधी घोषित कर दिया. महिला के वकील खालिद खान ने अदालत को बताया कि पुलिस की कार्रवाई मानवाधिकार आयोग और हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों के खिलाफ है. उन्होंने साक्ष्य छिपाने की कोशिश करने के भी आरोप लगाए.