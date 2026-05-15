मदरसा गिरा कर फंस गए DM-SP; HC ने कहा- कार्रवाई होगी और देना होगा मुआवजा

Sant Kabir Nagar Madarsa Case: उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर में मौलाना शमशुल हुदा खान के मदरसे के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला सामने आया है. इस मामले पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को पूरी तरह से अवैध बताया है.

प्रशासन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ मदरसा मैनेजमेंट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. संतरकबीरनगर डीएम ने 14 नवंबर 2025 को मदरसे की जमीन को स्टेटलैंड जमीन घोषित करने का आदेश दिया था, इसी तरह से बस्ती मंडलायुक्त के जरिये निगरानी का आदेश मिला था. हालांकि, अब हाईकोर्ट ने इन दोनों आदेशों को भी रद्द कर दिया है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस अरुण कुमार की बेंच ने मदरसा कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया है. हाईकोर्ट का यह आदेश मदरसे पर हुई कार्रवाई को लेकर काफी अहम माना जा रहा है. इस आदेश के बाद प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े होने लगे हैं.

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बता दें, बीते 26 अप्रैल को संतकबीरनगर में स्थित मदरसे को अवैध निर्माण बताते हुए प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था. इस कार्रवाई के खिलाफ मदरसा इंतजामिया ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इंतजामिया की तरफ से कार्रवाई को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई थी.

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याचिका में कहा गया कि मौलाना शमशुल हुदा खान के रिश्तेदारों से उनका विवाद और दुश्मनी चल रही है. जिसके चलते विरोधियों की तरफ से बेबुनियाद और मनगढ़ंत तरीके से मदरसे को बदनाम करने के लिए शिकायत दर्ज कराई गई. इसके बाद डीएम संतकबीर नगर ने मदरसा सोसायटी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 640 वर्ग मीटर जमीन को 14 नवंबर 2025 को स्टेटलैंड घोषित कर दिया. डीएम के आदेश के खिलाफ मदरसा कमेटी ने मंडलायुक्त बस्ती के समक्ष निगरानी अपील दाखिल की, जिसे 24 अप्रैल 2026 को बस्ती मंडलायुक्त ने खारिज कर दिया.

इस आदेश के महज दो दिनों बाद 26 अप्रैल 2026 को प्रशासन ने मदरसे पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी. मदरसा कमेटी की तरफ से अधिवक्ता जीके सिंह और अधिवक्ता मोहम्मद औसाफ ने ध्वस्तीकरण के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. याचिका में कहा गया कि मदरसे के ध्वस्तीकरण के लिए जरूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, नियमों के मुताबिक मदरसा कमेटी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस तक नहीं दिया गया.

मदरसे के वकीलों ने हाईकोर्ट दलील दी की मदरसे पर ध्वस्तीकरण की मनमाने तरीके से शुरू की गई, जो पूरी तरह से गैर-कानूनी है. हाईकोर्ट को सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों का जवाब असंतोषजनक लगा. अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि मदरसे के खिलाफ की गई कार्रवाई पूरी तरह से अवैध और गैर-कानूनी है. हाईकोर्ट ने मदरसे की जमीन को स्टेटलैंड घोषित करने के डीएम संतकबीरनगर के आदेश को भी रद्द कर दिया.

मदरसे के खिलाफ की गई अवैध कार्रवाई के खिलाफ मुआवजा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि याची पूरी तरह से आजाद है, और वह इसकी मांग कर सकता है. इसकी वजह यह है कि अधिकारियों को रवैया मनमाना और गैर-जिम्मेदारान है. इस लिए याचिकाकर्ता ध्वस्तीकरण की भरपाई के लिए मुआवजा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए याचिका दाखिल कर सकता है.

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