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जौहर यूनिवर्सिटी को नहीं मिली राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

Allahabad High Court on Jauhar University: रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से कोई तुरंत राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने कहा कि सिर्फ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या कोई अधिकृत अधिकारी ही याचिका दायर कर सकते हैं.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 28, 2026, 08:15 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:15 AM IST
जौहर यूनिवर्सिटी को नहीं मिली राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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