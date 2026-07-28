/जौहर यूनिवर्सिटी को नहीं मिली राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

कोर्ट ने दिया ये आदेश

वहीं, सीनियर एडवोकेट एच.एन. सिंह और एडवोकेट विनीत कुमार सिंह ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा. हालांकि, राज्य की आपत्ति को मानते हुए और यह देखते हुए कि इस आधार पर याचिका खारिज की जा सकती थी. कोर्ट ने कहा कि न्याय के हित में संबंधित अधिकारी को विवाद पर आखिरी फैसला लेने का मौका दिया जाना चाहिए, न कि तकनीकी आधार पर मामले को खत्म कर दिया जाए. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि संबंधित यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या ट्रस्ट के मैनेजर विवादित नोटिस के खिलाफ तीन हफ़्ते के अंदर विस्तृत आपत्ति दाखिल कर सकते हैं. अगर अधिकार-क्षेत्र का सवाल भी उठाया जाता है, तो राज्य के सक्षम अधिकारी को सबसे पहले उस खास मुद्दे पर विचार करना होगा और सभी पक्षों को सुनने के बाद कानून के अनुसार जल्द से जल्द फ़ैसला लेना होगा.