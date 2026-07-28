/जौहर यूनिवर्सिटी को नहीं मिली राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

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Rampur News: उत्तर प्रदेश के रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर 'बुलडोज़र एक्शन' का खतरा मंडरा रहा है. हालांकि, मुरादाबाद के डिविजनल कमिश्नर ने रामपुर के जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर रोक लगा दी है. इस बीच, मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. फिलहाल, कोर्ट ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को कोई राहत नहीं दी है.
हाईकोर्ट ने कहा, "किसी यूनिवर्सिटी का प्रतिनिधित्व सिर्फ़ उसके रजिस्ट्रार या अधिकृत अधिकारी ही कर सकते हैं. यूनिवर्सिटी की ओर से कोई बाहरी व्यक्ति याचिका दायर नहीं कर सकता." जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की अध्यक्षता वाली सिंगल बेंच ने इसी आधार पर राज्य सरकार की शुरुआती आपत्ति को सही ठहराया. मोहम्मद यूसुफ नाम के एक व्यक्ति ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की. राज्य की ओर से पेश हुए एडिशनल एडवोकेट जनरल अनूप त्रिवेदी ने इस पर आपत्ति जताई. उन्होंने तर्क दिया कि याचिका कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि याचिकाकर्ता यूनिवर्सिटी का अधिकृत प्रतिनिधि नहीं था.
कोर्ट ने दिया ये आदेश
वहीं, सीनियर एडवोकेट एच.एन. सिंह और एडवोकेट विनीत कुमार सिंह ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा. हालांकि, राज्य की आपत्ति को मानते हुए और यह देखते हुए कि इस आधार पर याचिका खारिज की जा सकती थी. कोर्ट ने कहा कि न्याय के हित में संबंधित अधिकारी को विवाद पर आखिरी फैसला लेने का मौका दिया जाना चाहिए, न कि तकनीकी आधार पर मामले को खत्म कर दिया जाए. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि संबंधित यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या ट्रस्ट के मैनेजर विवादित नोटिस के खिलाफ तीन हफ़्ते के अंदर विस्तृत आपत्ति दाखिल कर सकते हैं. अगर अधिकार-क्षेत्र का सवाल भी उठाया जाता है, तो राज्य के सक्षम अधिकारी को सबसे पहले उस खास मुद्दे पर विचार करना होगा और सभी पक्षों को सुनने के बाद कानून के अनुसार जल्द से जल्द फ़ैसला लेना होगा.
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि रामपुर प्रशासन ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को अवैध घोषित कर दिया था और उन्हें गिराने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था. प्रशासन ने यूनिवर्सिटी अधिकारियों को चेतावनी दी थी कि अगर वे इस समय-सीमा के भीतर इमारतें नहीं गिराते हैं, तो रामपुर प्रशासन खुद उन्हें गिरा देगा और इसका खर्च यूनिवर्सिटी से वसूलेगा. देश भर से लोग यूनिवर्सिटी को बचाने और अपना समर्थन देने के लिए रामपुर पहुंचे थे.