श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद: मामला एक याचिकाएं 18, फिर भी टल गई सुनवाई; अब आगे क्या?

Sri Krishna Janmabhoomi-Shahi Eidgah Dispute: प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में शुक्रवार (30 जनवरी) हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. यह सुनवाई हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल किए गए 18 अलग-अलग वादों पर हुई. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में इस विवाद से जुड़े कुछ मामलों की सुनवाई पहले से लंबित होने की वजह से हाईकोर्ट में आज मेरिट पर सुनवाई नहीं हो सकी.

इससे पहले हाईकोर्ट ने मामले में सभी पक्षों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने जवाब दाखिल करें. इसी क्रम में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने भी हाईकोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने संज्ञान में लिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने अन्य सभी पक्षकारों को भी अपना जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट ने अब इस पूरे मामले में अगले महीने की 20 फरवरी को सुनवाई की तारीख तय की है.

हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिकाओं में मांग की गई है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि की संपूर्ण भूमि मंदिर ट्रस्ट को सौंपी जाए और वहां से सभी कथित अतिक्रमण हटाए जाएं. इसके साथ ही याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि शाही ईदगाह कमेटी को दी गई जमीन एक कथित समझौते के तहत दी गई थी, जिसे निरस्त करते हुए वह जमीन वापस मंदिर ट्रस्ट को सौंपे जाने की मांग की गई है.

क्या है विवाद की वजह?

मथुरा का श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद भारत के सबसे संवेदनशील धार्मिक और ऐतिहासिक मामलों में गिना जाता है. यह विवाद मथुरा के कटरा केशव देव क्षेत्र से जुड़ा है, जहां हिंदू पक्ष का दावा है कि यही भगवान श्रीकृष्ण का जन्मस्थान है. हिंदू पक्ष के मुताबिक, मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल (करीब 1669–70) में यहां मौजूद मंदिर को ध्वस्त कर उसी स्थान पर शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया गया.

हिंदू पक्ष का कहना है कि कटरा केशव देव क्षेत्र में पहले एक विशाल कृष्ण मंदिर था. दावा है कि औरंगजेब ने इसे तुड़वाकर मस्जिद बनवाई. आजादी से पहले और बाद में इस स्थल को लेकर समय-समय पर विवाद सामने आते रहे. साल 1944 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान से जुड़ा एक ट्रस्ट गठित किया गया. इसके बाद 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और शाही ईदगाह कमेटी के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत कुल 13.37 एकड़ भूमि का बंटवारा किया गया. इसमें से 10.9 एकड़ जमीन मंदिर ट्रस्ट को और करीब 2.5 एकड़ भूमि शाही ईदगाह कमेटी को दी गई.

हिंदूवादी संगठनों ने पांच साल पहले शुरू किया विवाद

साल 2020 में यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आया, जब उग्र हिंदूवादी संगठन की रंजना अग्निहोत्री, महंत सुरेश दास समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने मथुरा जिला अदालत में याचिकाएं दाखिल कीं. याचिकाओं में 1968 के समझौते को अवैध करार देते हुए कहा गया कि जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी इस भूमि को सौंपने या समझौता करने के अधिकार नहीं रखते थे. हिंदू पक्ष ने मांग की कि शाही ईदगाह मस्जिद को हटाया जाए और पूरा परिसर मंदिर ट्रस्ट को सौंपा जाए. इस तरह कुल 18 अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गईं.

हिंदू पक्ष का दावा है कि मस्जिद सीधे जन्मभूमि स्थल पर बनी है और इसके प्रमाण ASI के सर्वे से मिल सकते हैं, जिसमें मंदिर के अवशेष सामने आने की बात कही जा रही है. वहीं, मुस्लिम पक्ष और शाही ईदगाह कमेटी का कहना है कि 1968 का समझौता पूरी तरह वैध है. उनका तर्क है कि मस्जिद पुरानी है और Places of Worship Act, 1991 के तहत 15 अगस्त 1947 की स्थिति को बदला नहीं जा सकता. हिंदूवादी संगठनों के उलट मुस्लिम पक्ष लगातार मामले को शांतिपूर्वक हल करने के पक्ष में है. इस जगह को हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब की बेमिसाल निशानी के तौर पर देखा जाता है. हालांकि, दक्षिणपंथी संगठन के हंगामे की वजह से इसको लेकर लगातार तनाव पैदा होता रहा है.

HC ने सभी 18 मामलों को अपने पास किया ट्रांसफर

साल 2020 में मथुरा की निचली अदालत ने शुरुआती याचिकाओं को खारिज कर दिया. इसके बाद 2021- 22 के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी 18 मामलों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया. हाई कोर्ट ने बाद में हिंदू पक्ष की मांग पर ASI सर्वे की इजाजत दे दी, जिसके तहत 2023 में सर्वे कराया गया. साल 2023 से 2025 के बीच हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई चलती रही. इस दौरान कुछ याचिकाएं खारिज भी की गईं.

पिछले साल 2025 में हिंदूवादी संगठनों की मस्जिद को "विवादित ढांचा" घोषित करने की मांग वाली याचिका भी खारिज कर दी गई. इस मामले से जुड़ी कई SLP (स्पेशल लीव पिटीशन) भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गईं, जिनमें केसों को एक साथ जोड़ने जैसे मुद्दे शामिल थे. बीते साल दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पहलुओं पर सुनवाई की, लेकिन मुख्य मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही लंबित रहा. जिस पर आज सुनवाई हुई और अब सबकी निगाहें कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है.

