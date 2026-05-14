UP News: HC के फैसले से दूर होगी मदरसा टीचर की तंगहाली; 14 दिन में वेतन देने के आदेश

Uttar Pradesh News Today in Hindi: उत्तर प्रदेश में मदरसा टीचर्स के वेतन भुगतान से जुड़े एक अहम मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह 14 दिनों के भीतर इस मामले में उचित और स्पष्ट निर्णय ले. यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान जारी किया.

हाईकोर्ट के इस आदेश से मदरसा टीचर्स को बड़ी राहत मिली है. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में दलील दी गया कि संबंधित मदरसा वर्तमान में निलंबन की हालत में है, लेकिन अगर भविष्य में उसकी मान्यता रद्द भी हो जाए, तब भी नियमों के मुताबिक नियुक्त शिक्षकों का वेतन रोका नहीं जा सकता है.

अदालत ने इस संदर्भ में 25 मार्च 2022 के सरकारी आदेश का भी संज्ञान लिया. सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि अभी तक ऐसा कोई स्पष्ट सरकारी आदेश रिकॉर्ड पर नहीं है, जिससे यह साबित हो कि मदरसा टीचरों का वेतन रोक दिया गया हो. फिलहाल यह मामला राज्य सरकार के सामने विचाराधीन है और वाराणसी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के जरिये मांगे गए निर्देशों के मुताबिक फैसले का इंतजार किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Uttarakhand: मस्जिद की आलीशान मीनार पर मंडराया खतरा, हरिद्वार प्रशासन ने दिया ये आदेश

स्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक वेतन रोकने से संबंधित कोई स्पष्ट आदेश मौजूद नहीं है और मामला सरकार के पास लंबित है, तब तक संबंधित अधिकारियों को 14 दिनों के भीतर नियमों के मुताबिक आखिरी फैसला लेना होगा. अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि निलंबन से जुड़ी सभी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए. इसके बाद अदालत ने यह मामला निस्तारित कर दिया.

यह फैसला वाराणसी के मदरसा इस्लामिया से जुड़े टीचरों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अदालत ने साफ कहा है कि सिर्फ मदरसे की मान्यता निलंबित होने के आधार पर टीचरों का वेतन रोका नहीं जा सकता, खासकर तब जब उनकी नियुक्तियां कानूनी रूप से वैध हों और कोई स्पष्ट प्रतिबंध आदेश मौजूद न हो.

वहीं, उत्तर प्रदेश मदरसा टीचर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है. टीचर्स एसोसिएशन के महासचिव दीवान साहब जमान खान ने कहा कि मदरसा नियमावली 2016 के मुताबिक भी मान्यता निलंबन के दौरान टीचरों का वेतन रोकना न्यायसंगत नहीं है, लेकिन कई अधिकारी नियमों की अनदेखी करते रहे हैं.

टीचर्स एसोसिएशन ने यह भी बताया कि वेतन भुगतान को लेकर पहले भी प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को ज्ञापन भेजा गया था और यह मुद्दा विधान परिषद में भी उठा था. अब टीचर्स एसोसिएशन को उम्मीद है कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद निलंबित मदरसों के टीचरों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर जल्द सकारात्मक फैसला लिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: Uttarakhand: पहले मदरसा बोर्ड खत्म, अब फंडिंग रोकी, हरिद्वार में 23 मदरसों पर गिरी गाज