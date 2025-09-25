Advertisement
आज़म खान के बाद सपा नेता इरफान सोलंकी को भी जमानत; कोर्ट क्यों हुआ मेहरबान?

Irfan Solanki Bail: साल 2022 में सपा के तत्कालीन विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और इसराइल आटे वाला के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट  के तहत मामला दर्ज हुआ था. इस मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बड़ी राहत दी है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Sep 25, 2025, 07:41 PM IST

आज़म खान के बाद सपा नेता इरफान सोलंकी को भी जमानत; कोर्ट क्यों हुआ मेहरबान?

Irfan Solanki Bail: उत्तर प्रदेश के कानपुर में  लंबे समय से चर्चित गैंगस्टर एक्ट के मामले में सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और इसराइल आटे वाला को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने आज तीनों को जमानत दे दी है. करीब ढाई साल से जेल में बंद ये तीनों अब अगले सप्ताह रिहा हो सकते हैं. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा के कद्दावर नेता आजम खान को भी जमानत मिली थी, जिसके बाद वह जेल से बाहर आ गए हैं.

दरअसल, यह मामला जाजमऊ स्थित डिफेंस कॉलोनी की निवासी नजीर फातिमा के घर में आगजनी की घटना से जुड़ा था. साल 2022 में इस घटना के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. पुलिस ने इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट समेत कई धाराओं में कार्रवाई की थी. तभी से दोनों जेल में बंद थे. इसराइल आटे वाला भी इसी केस में आरोपी बनाया गया था. 

इस मामले में आज हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी है. बेल मिलने के बाद कानपुर में उनके समर्थकों और परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई. रिजवान सोलंकी को बुधवार को जेल से पेशी पर कोर्ट लाया गया. यहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, “कानपुर के लोगों की दुआ काम आई है, इसलिए हमें बल मिला है. मैं सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं.”

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत न देने पर हाईकोर्ट को लगाई थी फटकार
गौरतलब है कि इसी महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को 40 ज़मानत याचिकाओं में एक जैसे आदेश जारी करने पर फटकार लगाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने गवाह संरक्षण योजना, 2018 का हवाला देते हुए पिछले दो सालों में 40 ज़मानत याचिकाओं में एक जैसे आदेश जारी करने पर हाईकोर्ट को फटकार लगाई थी. जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने स्पष्ट किया कि गवाह संरक्षण योजना ज़मानत रद्द करने का विकल्प नहीं है और हाईकोर्ट ने कानून की गलत व्याख्या की है.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Irfan Solanki Bail

