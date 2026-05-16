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गंगा इफ्तार केस में 8 मुस्लिम नौजवानों को राहत, हाईकोर्ट ने माफीनामे को माना अहम

Allahabad HC on Ganga Iftar Case: बीते रमजान माह में वाराणसी में गंगा घाट पर इफ्तार करने और कथित मांस फेंक कर धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में पुलिस ने 14 मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार किया था. निचली अदालत से इंकार के बाद 8 आरोपियों को महीनों बाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. इस दौरान कोर्ट ने अहम टिप्पणी की, जानें क्या कहा?

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: May 16, 2026, 08:13 AM IST

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गंगा में इफ्तारी करने वाले 8 युवकों को मिली जमानत (फाइल फोटो)
गंगा में इफ्तारी करने वाले 8 युवकों को मिली जमानत (फाइल फोटो)

Uttar Pradesh News Today: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के चर्चित गंगा में इफ्तार करने के मामले में आठ मुस्लिम युवकों को जमानत दे दी है. इस मौके पर अदलात ने अपने आदेश में अहम टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि गंगा पूरे देश के अकीदत की निशानी है और हर मजहब के लोग उसका सम्मान करते हैं. 

वहीं, आरोपियों की ओर से दाखिल माफीनामे और भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करने के आश्वासन को देखते हुए अदालत ने राहत देने का फैसला सुनाया. रमजान के दौरान इफ्तार के बाद शुरू हुआ यह मामला अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है.

इस मामले की सुनवाई हाईकर्ट की जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला और जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की अलग-अलग बेंच में हुई. शुक्रवार (15 मई) को जिन आठ युवकों को जमानत मिली, उनमें मोहम्मद आजाद अली, मोहम्मद तहसीम, निहाल अफरीदी, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद अनस, मोहम्मद समीर, मोहम्मद अहमद रजा और मोहम्मद फैजान शामिल हैं.अदालत ने बाकी आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 18 मई की तारीख तय की है.

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बता दें, यह मामला मार्च 2026 के रमजान महीने का है. रमजान के दौरान वाराणसी के पंचगंगा घाट के पास कुछ मुस्लिम युवक नाव पर इफ्तार कर रहे थे. आरोप है कि इफ्तारी के दौरान युवकों ने वहां मांसाहारी खाना खाया और उसके टुकड़े गंगा में फेंके दिए. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठन और दक्षिणपंथी सियासी दल भड़क गए. 

यह भी पढ़ें: भोजशाला फैसले से कहीं खुशी कहीं गम; मुस्लिम पक्ष से हिंदू पैरोकार तक ने क्या कहा?

हालांकि, वीडियो में कहीं भी आरोपी नौजवान मांस का इस्तेमाल करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, और न ही कोई अवशेष गंगा में फेंकते हुए दिखाई पड़ रहे हैं. इसके बावजूद भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रजत जायसवाल ने 16 मार्च को कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया. शिकायत में कहा गया कि इस घटना से एक समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.

पुलिस ने मामले में कुल 14 युवकों को गिरफ्तार किया था. उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. जांच के दौरान यह आरोप भी लगा कि नाव चलाने वाले को डराकर नाव गंगा के बीच ले जाई गई थी. इससे पहले वाराणसी की एसीजेएम अदालत और सेशन अदालत सभी आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर चुकी थीं।

जमानत के लिए हाईकोर्ट में आरोपियों की ओर से शपथपत्र दाखिल किया गया. उसमें कहा गया कि उनका मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था. साथ ही यह भी बताया गया कि किसी भी आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है. युवकों ने अपने किए पर शर्मिंदगी जताते हुए अदालत से माफी मांगी और भरोसा दिलाया कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी.

दूसरी ओर राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने जमानत का विरोध किया. उन्होंने धार्मिक स्थलों की पवित्रता से जुड़े कई पुराने फैसलों का हवाला दिया. हालांकि अदालत ने साफ कहा कि किसी को भी गंगा को अपवित्र करने का अधिकार नहीं है, लेकिन माफीनामे और भरोसे को देखते हुए आरोपियों को जमानत दी जा रही है. फिलहाल दानिश सैफी, नूर इस्लाम, आमिर कैफी, महफूज आलम, मोहम्मद अहमद और मोहम्मद अव्वल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई अभी बाकी है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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