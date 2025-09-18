आजम खान को एक और केस में मिली बड़ी राहत; HC ने की इस केस में जमानत अर्जी मंजूर

Azam Khan Case: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को एक हफ्ते के भीतर लगातार तीसरी बड़ी राहत मिल गई है. रामपुर के बहुचर्चित क्वालिटी बार पर अवैध कब्जे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार (18 सितंबर) को उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. इस फैसले के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि लंबे समय से जेल में बंद आजम खां जल्द ही बाहर आ सकते हैं.

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की सिंगल बेंच ने की. अदालत में आजम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने बहस की. वहीं, राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने जमानत का विरोध किया. मनीष गोयत ने कहा कि आजम खां का लंबा आपराधिक इतिहास है और उन्होंने मंत्री रहते हुए अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग किया. हालांकि, अदालत ने सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला आजम खां के पक्ष में सुनाया.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में स्थित क्वालिटी बार से जुड़ा है. 2019 में क्वालिटी बार के मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी. आरोप है कि बार पर अवैध कब्जा किया गया था. इस मामले में पुलिस ने शुरू में चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, आजम की बीवी और पूर्व विधायक तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को नामजद किया था. बाद में विवेचना के दौरान आजम खां का भी नाम आरोपियों की सूची में जोड़ दिया गया.

इन केसेज में पहले ही मिल चुकी है जमानत

आजम खान की ओर से दलील दी गई कि उन्हें सियासी रंजिश के चलते इस मामले में फंसाया गया है. उनका कहना था कि मुकदमा 2019 में दर्ज हुआ था लेकिन उन्हें आरोपी 2024 में बनाया गया. दूसरी ओर बचाव पक्ष ने यह भी तर्क रखा कि लगभग सभी मुकदमों में आजम खां को पहले ही जमानत मिल चुकी है. गौरतलब है कि इससे पहले 10 सितंबर को हाईकोर्ट ने डूंगरपुर मामले में आजम को जमानत दी थी. वहीं, 16 सितंबर को रामपुर की अदालत ने उन्हें अवमानना के मामले में बरी कर दिया था. अब क्वालिटी बार केस में भी जमानत मिलने के बाद आजम खां के जेल से जल्द रिहा होने का रास्ता साफ होता दिख रहा है.

