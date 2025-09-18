आजम खान को एक और केस में मिली बड़ी राहत; HC ने की इस केस में जमानत अर्जी मंजूर
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2927149
Zee SalaamIndian Muslim

आजम खान को एक और केस में मिली बड़ी राहत; HC ने की इस केस में जमानत अर्जी मंजूर

Allahabad HC On Azam Khan Case: उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान को हाईकोर्ट से गुरुवार को बड़ी राहत मिली है. इसकी खबर फैलते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है. उम्मीद जताई जा रही है कि लंबे समय से जेल में बंद आजम खान जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं. 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Sep 18, 2025, 03:15 PM IST

Trending Photos

पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान (फाइल फोटो)
पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान (फाइल फोटो)

Azam Khan Case: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को एक हफ्ते के भीतर लगातार तीसरी बड़ी राहत मिल गई है. रामपुर के बहुचर्चित क्वालिटी बार पर अवैध कब्जे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार (18 सितंबर) को उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है. इस फैसले के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि लंबे समय से जेल में बंद आजम खां जल्द ही बाहर आ सकते हैं.

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की सिंगल बेंच ने की. अदालत में आजम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला और मोहम्मद खालिद ने बहस की. वहीं, राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने जमानत का विरोध किया. मनीष गोयत ने कहा कि आजम खां का लंबा आपराधिक इतिहास है और उन्होंने मंत्री रहते हुए अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग किया. हालांकि, अदालत ने सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला आजम खां के पक्ष में सुनाया.

क्या है पूरा मामला?

यह मामला रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में स्थित क्वालिटी बार से जुड़ा है. 2019 में क्वालिटी बार के मालिक गगन अरोड़ा की शिकायत पर तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी. आरोप है कि बार पर अवैध कब्जा किया गया था. इस मामले में पुलिस ने शुरू में चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी, आजम की बीवी और पूर्व विधायक तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को नामजद किया था. बाद में विवेचना के दौरान आजम खां का भी नाम आरोपियों की सूची में जोड़ दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

इन केसेज में पहले ही मिल चुकी है जमानत

आजम खान की ओर से दलील दी गई कि उन्हें सियासी रंजिश के चलते इस मामले में फंसाया गया है. उनका कहना था कि मुकदमा 2019 में दर्ज हुआ था लेकिन उन्हें आरोपी 2024 में बनाया गया. दूसरी ओर बचाव पक्ष ने यह भी तर्क रखा कि लगभग सभी मुकदमों में आजम खां को पहले ही जमानत मिल चुकी है. गौरतलब है कि इससे पहले 10 सितंबर को हाईकोर्ट ने डूंगरपुर मामले में आजम को जमानत दी थी. वहीं, 16 सितंबर को रामपुर की अदालत ने उन्हें अवमानना के मामले में बरी कर दिया था. अब क्वालिटी बार केस में भी जमानत मिलने के बाद आजम खां के जेल से जल्द रिहा होने का रास्ता साफ होता दिख रहा है.

यह भी पढ़ें: बंगाली मुसलमान को बांग्लादेशी बता डिटेंशन कैंप में किया बंद; कैंसर के इलाज के लिए मांगता रहा भीख, मिली मौत

 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

UP Newsazam khanAllahabad High Courtmuslim news

Trending news

ind pak match
Ind-Pak क्रिकेट मैच ज़हर है, लेकिन नीरज चोपड़ा-अरशद नदीम पर प्यार लुटा रहे भारतीय फैंस
UP News
आजम खान को एक और केस में मिली बड़ी राहत; HC ने की इस केस में जमानत अर्जी मंजूर
Assam news
बांग्लादेशी बता डिटेंशन कैंप में किया बंद; कैंसर के इलाज के लिए मांगता रहा भीख, मौत
jammu kashmir news
कश्मीर के चिराग अब्दुल गनी भट की मौत, CM अब्दुल्ला समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांली
India on Saudi Pakistan Security Pact
भारत के लिए घातक है सऊदी-पाकिस्तान सुरक्षा समझौता? विदेश मंत्रालय ने कह दी बड़ी बात
Saudi arabia news
सावधान! उमरा के लिए सऊदी सरकार की नई एडवाइजरी; परेशानी से बचने के लिए जानें नियम
​ NIA court on Malegaon bomb blast
Malegaon Bomb Blast के पीड़ितों को बॉम्बे HC से इंसाफ की उम्मीद; पेश किए गए दस्तावेज
iran news
तेहरान ने इजरायल की साजिशों को किया नाकाम; मोसाद के जासूस को ईरान ने दी फांसी
Telangana NEWS
ऐतिहासिक इमारतों को रेनोवेट करने फैसला, हैदराबाद को पर्यटन हब बनाने की तैयारी
dubai news
दुबई ने 75वें जन्मदिन पर दिया PM मोदी को गिफ्ट; बुर्ज खलीफा से निकली दोस्ती की रौशनी
;