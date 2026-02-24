Advertisement
कानूनी जंग में आजम खान को बड़ी राहत; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक चर्चित केस में दिया संरक्षण

Allahabad HC on Azam Khan Case: समाजवादी पार्टी नेता आजम खान से जुड़े 2016 के बलपूर्वक बेदखली मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाया है. इस केस में कोर्ट ने अंतरिम राहत 24 मार्च तक बढ़ा दी है. अदालत ने ट्रायल कोर्ट को अंतिम आदेश देने से पहले ही रोक रखा है. इसके उलट याचिकाकर्ताओं ने निष्पक्ष सुनवाई के लिए गवाहों की दोबारा गवाही और वीडियो साक्ष्य शामिल करने की मांग की है.

 

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 24, 2026, 07:33 PM IST

सपा के दिग्गज नेता आजम खान (फाइल फोटो)

Azam Khan Case: समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान का शुमार उत्तर प्रदेश के कद्दावर सियासी दिग्गजों में होती है. वर्तमान में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दो पैन कार्ड से जुड़े जालसाजी के मामले में जेल में बंद हैं. हालांकि, मंगलवार (24 फरवरी) को आजम खान से जुड़े एक चर्चित मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जहां अदालत ने उन्हें मिली अंतरिम राहत को फिलहाल जारी रखते हुए अगली तारीख तक बढ़ा दिया है. 

इलाहाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए आजम खान, सह-आरोपी वीरेंद्र गोयल सहित सभी याचिकाकर्ताओं को मिली अंतरिम राहत को 24 मार्च तक बढ़ा दिया है. इससे पहले अदालत ट्रायल कोर्ट को इस मुकदमे में अंतिम आदेश पारित करने से अंतरिम रूप से रोक चुकी है.

दरअसल, आजम खान और उनके सहयोगी वीरेंद्र गोयल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है. याचिका में विशेष रूप से ट्रायल कोर्ट के जरिये अंतिम फैसला सुनाए जाने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ताओं ने 30 मई 2025 को ट्रायल कोर्ट के जरिये दिए गए उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसमें उनकी मांग को खारिज कर दिया गया था. हाई कोर्ट में दायर याचिका में दोनों ने अपील की है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश को निरस्त किया जाए और मामले की सुनवाई निष्पक्ष तरीके से सुनिश्चित की जाए.

एबीपी लाइव की रिपोर्ट के मुताबिक, यह पूरा मामला साल 2016 के चर्चित बलपूर्वक बेदखली प्रकरण से जुड़ा हुआ है. जहां 15 अक्टूबर 2016 को रामपुर स्थित यतीम खाना, वक्फ संख्या 157 नाम की वक्फ संपत्ति पर अनधिकृत ढांचे को हटाने के लिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी. इसी कार्रवाई को लेकर बाद में विवाद खड़ा हुआ और साल 2019 में रामपुर के कोतवाली थाने में इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके बाद से यह मामला लगातार न्यायिक प्रक्रिया के तहत विचाराधीन है और अलग-अलग स्तरों पर सुनवाई होती रही है.

हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में यह भी कहा गया है कि जब तक मामले के मुख्य गवाहों की दोबारा गवाही नहीं कराई जाती और घटनाक्रम से जुड़े महत्वपूर्ण वीडियो फुटेज को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जाता, तब तक निष्पक्ष सुनवाई मुमकिन नहीं है. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों की दोबारा जांच के बिना ट्रायल कोर्ट के जरिये आखिरी फैसला देना न्याय के सिद्धांतों के मुताबिक नहीं होगा.

इस मामले में हाईकोर्ट सह-आरोपी मोहम्मद इस्लाम उर्फ इस्लाम ठेकेदार, शाहिद प्रधान और आले हसन खान की ओर से दाखिल याचिकाओं पर भी एक साथ सुनवाई कर रहा है. अदालत ने सभी संबंधित याचिकाओं को आपस में कनेक्ट करते हुए संयुक्त रूप से सुनवाई करने का आदेश दिया है, ताकि मामले के सभी पहलुओं पर एक साथ विचार किया जा सके. अदालत ने अंतरिम राहत को जारी रखते हुए अगली सुनवाई निर्धारित तारीख पर करने का निर्देश दिया है, जहां मामले से जुड़े अलग-अलग कानूनी मुद्दों और पक्षकारों के तर्कों पर आगे सुनवाई होगी.

Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

UP NewsAllahabad High CourtAzam Khan newsmuslim news

