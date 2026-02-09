'कानून के शिकंजे' में ASP अनुज चौधरी; FIR आदेश के खिलाफ HC में गिड़गिड़ाए!

Advertisement
Sambhal Violence 2024: संभल हिंसा के दौरान गोली बारी और हत्या के आरोपों से घिर विवादित एएसपी अनुज चौधरी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से अहम खबर सामने आई है. संभल हिंसा के दौरान यहां सीओ रहे अनुज चौधर को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार (9 फरवरी) को अहम सुनवाई हुई. इस याचिका के जरिये अनुज चौधरी ने संभल सीजेएम कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की है. 

 

इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल एसपी अनुज चौधरी की याचिका पर हाई कोर्ट में लंबी बहस हुई. यह याचिका संभल की सीजेएम कोर्ट के उस आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर दाखिल की गई है, जिसमें अनुज चौधरी समेत अन्य पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है. हाई कोर्ट में अनुज चौधरी की ओर से पेश वकीलों ने सीजेएम कोर्ट के आदेश को निरस्त करने की मांग करते हुए अपनी दलीलें रखीं. 

वर्तमान में फिरोजाबाद के एडिशन एसपी अनुज चौधरी के वकीलों ने करीब एक घंटे तक कोर्ट के सामने पक्ष रखा और आदेश को चुनौती देने के आधार बताए. यह मामला संभल मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा है. इस हिंसा में मारे गए एक मुस्लिम नौजवान के पिता यामीन की अर्जी पर संभल की सीजेएम कोर्ट ने एडिशनल एसपी अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. 

इसी आदेश को अनुज चौधरी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है. मामले में राज्य सरकार की ओर से भी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए कल सुबह की तारीख तय की है. अब सबकी निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर टिकी है कि क्या अनुज चौधरी को कानूनी तौर बड़ी राहत मिलेगी.

यह भी पढ़ें: गहरा होता जा रहा है ASP अनुज चौधरी पर लगा संभल का दाग और कसती जा रही कानून की पकड़

क्या है पूरा मामला?
बता दें, यह पूरा मामला संभल स्थित शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा से जुड़ा है. आरोप है कि हिंसा के दौरान पुलिस की गोलीबारी में 24 साल के मोहम्मद आलम गंभीर रूप से घायल हो गया. मोहम्मद आलम बिस्किट और रस्क बेचने का काम करते थे. आलम के पिता मोहम्मद यामीन ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, तत्कालीन एसएचओ अनुज तोमर और 15 से 20 अन्य अज्ञात पुलिसकर्मियों (कुछ रिपोर्ट्स में 10- 22) ने जानबूझकर गोली चलाई. शिकायत के मुताबिक आलम की पीठ में दो गोलियां और हाथ में एक गोली लगी, जिसके बाद उसे कई सर्जरी से गुजरना पड़ा.

यामीन ने अपनी शिकायत में इस घटना को हत्या की कोशिश का मामला बताया है और आरोप लगाया कि गोलीबारी जानलेवा थी, जबकि उनका बेटा निर्दोष था और सिर्फ अपना काम कर रहा था. इसके अलावा हिंसा के दौरान पुलिस पर अत्यधिक बल प्रयोग, फायरिंग और दमन के आरोप भी लगाए गए हैं. कुछ रिपोर्ट्स में अनुज चौधरी पर साम्प्रदायिक टिप्पणियों से जुड़ा विवाद भी सामने आया, हालांकि मुख्य आरोप गोलीबारी से जुड़े बताए जा रहे हैं.

मामले में आलम के पिता ने संभल की सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर 9 जनवरी 2026 को सीजेएम कोर्ट ने अनुज चौधरी समेत 20-22 पुलिसकर्मियों के खिलाफ बीएनएसएस (BNSS) की संबंधित धारा के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया. इस आदेश को अनुज चौधरी, अन्य पुलिसकर्मियों और उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में 9 फरवरी 2026 को मामले की सुनवाई हुई, जहां BNSS की धारा 175(4) की प्रक्रिया का पालन न किए जाने का मुद्दा उठाया गया. सुनवाई अभी जारी है और पुलिस ने कोर्ट के आदेश को "अवैध" बताते हुए एफआईआर दर्ज करने से इनकार किया है. वहीं, पुलिस ने मोहम्मद आलम को हिंसा में शामिल होने के आरोप में आरोपी बनाया है, इस आरोप पर जवाब दाखिल करने के लिए पीड़ित के पिता ने हाईकोर्ट में अतिरिक्त समय मांगा है.

यह भी पढ़ें: बादशाह खान की जयंती पर इस इतिहासकार ने गृह मंत्री को नाम से 'शाह' हटाने की दी सलाह, जानें वजह?

