संभल हिंसा केस में सपा सांसद बर्क को बड़ी राहत; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्यवाही पर लगाई रोक
संभल हिंसा केस में सपा सांसद बर्क को बड़ी राहत; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्यवाही पर लगाई रोक

Allahabad HC on Sambhal Violence Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क को राहत देते हुए कार्यवाही पर रोक लगा दी. कोर्ट ने अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी और अन्य कानूनी कार्रवाई रोक दी है. वहीं, सपा सांसद ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 09, 2025, 01:20 PM IST

हाईकोर्ट से जिया उर रहमान बर्क को मिली बड़ी राहत
हाईकोर्ट से जिया उर रहमान बर्क को मिली बड़ी राहत

Sambhal Violence Update: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुई हिंसा से जुड़े मामले में समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने संभल के एमपी-एमएलए कोर्ट स्पेशल जज की अदालत में चल रही कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. सांसद बर्क के जरिये दायर याचिका पर जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ सुनवाई कर रही है.

बता दें, संभल की शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर 2024 को सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में पांच लोगों की मौत हुई थी, जबकि 20 पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हुए थे. इस मामले में संभल पुलिस ने जिया उर रहमान बर्क को मुख्य आरोपी बनाया है और उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है. पुलिस का कहना है कि हिंसा से कुछ दिन पहले सपा सांसद बर्क ने मस्जिद में भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद तनाव बढ़ा और घटना घटित हुई. 

पुलिस ने एफआईआर में स्थानीय विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल का नाम भी शामिल है. हालांकि, सांसद जिया उर रहमान बर्क ने सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है. उन्होंने याचिका में कहा कि वे घटना के समय संभल में मौजूद नहीं थे बल्कि बेंगलुरु में थे. एफआईआर की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने स्थिति को और न बिगड़ने देने के लिए दिल्ली में ही रहना उचित समझा. बर्क ने बताया कि उन्होंने समुदाय के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की थी. 

सांसद जिया उर रहमान बर्क का दावा है कि उनकी गिरफ्तारी से उन्हें भारी नुकसान होगा. उन्होंने दावा किया यह आरोप उन्हें और समाजवादी पार्टी को निशाना बनाने के लिए लगाए गए हैं. संभल में शाही जामा मस्जिद को मंदिर के ऊपर बनाए जाने के दावों के चलते पहले से ही तनाव बना हुआ था. सर्वे के दौरान पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाओं ने स्थिति को और गंभीर बना दिया था, जिससे पुलिस वाहनों को भी नुकसान हुआ.

फिलहाल हाईकोर्ट के जरिये मामले की अगली सुनवाई तक कार्यवाही पर रोक लगाने से सांसद जिया उर रहमान बर्क को अस्थायी राहत मिल गई है. अब यह देखना होगा कि कोर्ट अगली सुनवाई में क्या आदेश देता है. इससे पहले सोमवार (8 सितंबर) को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हेट स्पीच मामले में मऊ सांसद अब्बास अंसारी को बड़ी राहत देते हुए दो साल की सजा पर रोक लगा दिया था. जिसके बाद सचिवालय ने उनकी विधानसभा सदस्यता फौरन बहाल कर दी थी. सपा के दो नेताओं को कोर्ट से मिली राहत बड़े पैमाने पर सियासी ऐतबार से राहत देने काम करेगी.

 

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

